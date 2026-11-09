Cinsellikte konuşmamak, eşlerin birbirlerinin isteklerini kendiliğinden anlamasını beklemek, zamanla yanlış anlamalara ve tatminsizliğe yol açabilir.

Bu sorunu nasıl çözebilirim?

SORU:

Beş yıldır evliyim, eşimle cinsellik hakkında hiç konuşmadık, ne ben onun ne istediğini bilirim ne de o benim ne istediğimi bilir. Ben artık bir şeyler değişsin istiyorum, bana ne önerirsiniz? M.Y./Kayseri

CEVAP:

Kimse kimsenin zihnini okuyamaz. Eşler bazen cinsellik hakkında hiç konuşmaz. Bunun arkasında çoğu zaman utanma, reddedilme korkusu ve cinselliğin konuşulmasının ayıp olduğu inancı vardır. Oysa sağlıklı bir cinsel yaşamın en önemli koşullarından biri açık iletişimdir. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Değişim için uzun ve ciddi konuşmalar gerekmez.

Neden böyle bir problem oluyor?

SORU:

37 yaşındayım ve 9 yıldır evliyim. Son 5 yıldır eşimle yalnızca alkol aldığımda seks yapabiliyorum, almadığımda sertleşme sorunu oluyor. Sebebi nedir? K.H./İstanbul

CEVAP:

Alkol, performans kaygısını geçici olarak azaltır. Bu yüzden işe yarıyor gibi görünür. Ama sürekli buna sığınmak hem bağımlılık yapar hem de zamanla isteği tamamen bitirebilir. Sorun alkol değil, kaygı. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsellikte performans kaygısı yaratan nedenlere odaklanmanız ve yan etkisi olmayan kalıcı çözümler bulmanız daha uygun olur. Cinsel terapi size bu konuda yardımcı olabilir.

Eşimin titizliği nasıl geçer?

SORU:

Eşim aşırı titiz. Ne zaman yakınlık istesek, temizlenmek için dakikalarca banyoda kalıyor. Cinsel hayatımız bitti. Ne yapmalıyım?

H.R./Denizli

CEVAP:

Bu temizlik takıntısı, kaygı bozukluğu/OKB belirtisi olabilir. Kaygı varken sevişmek için hiç kimse yeterince temiz hissetmez. Öncelikle eşinizi takıntılı düşünceli ve davranışları konusunda bir uzmana götürmeniz ve tedavisini yaptırmanız uygun olur. Bu konuda eşinize yardımcı olmanız, yargılayıp suçlamadan yanında olmanız tedavi başarısını olumlu etkileyecektir.