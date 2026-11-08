Konuşmamak tartışmayı erteler ama sorunu çözmez, Zamanla kırgınlık ve duygusal uzaklaşma büyür.

Evliliğimiz bu şekilde ne kadar devam eder?

SORU

34 yaşındayım, eşim cinselliğe karşı çok ilgisiz, bunu ona ne zaman söylesem kavgaya dönüşüyor ve ayrılmaktan bahsediyor. Sonunda konuşmama kararı aldım ama hiçbir şey değişmedi. Bu şekilde ne kadar sürdürebiliriz? E.N./Muğla

CEVAP

Cinsel sorunları konuşmak her zaman kolay olmayabilir. Konuşmamak kısa vadede tartışmaları azaltır ama sorunu ortadan kaldırmaz. Zamanla konuşulamayan ihtiyaçlar kırgınlığa, yalnızlık hissine ve eşler arasında duygusal uzaklaşmaya yol açabilir. Üstelik ilişkiyi yıpratan yalnızca isteksizlik değil, bu konunun konuşulmasına izin verilmemesidir. Bir eşin cinsel yakınlık istemesi, diğerinin bunu kabul etmek zorunda olduğu anlamına gelmez. Ancak farklı ihtiyaçlar karşılıklı saygıyla konuşulabilmelidir. Bunun için tartışma anında değil, sakin bir zamanda suçlayıcı olmadan konuşmak gerekir. Cinsellik bir görev gibi değil, ilişkinin ortak ihtiyacı olarak ele alınmalıdır. Sorun birlikte çözülemiyorsa çift danışmanlığından destek alınabilir. Sessizlik evliliği korumaz, sorunları büyütür.

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU

6 yıldır evli bir kadınım. Eşim son zamanlarda sertleşme sorunu yaşıyor. Bu yüzden cinsel hayatımız bitti gibi… Ne yapmalıyız? S.B./Artvin

CEVAP

Cinsellik, performansın ölçüldüğü bir sınav değil, tensel ve duygusal paylaşımın yaşandığı bir süreçtir. Eşinizin yaşadığı durum, birçok erkekte zaman zaman görülebilir. Ancak bunun gözde büyütülmesi performans kaygısına dönüşebilir. Bu süreçte yakınlığın ve duygusal bağın önemli olduğunu hissettirmek, eşinizin kaygısını azaltmaya yardımcı olabilir. Sorun devam ederse bir uzmandan destek almanız uygun olur.

G noktasının yeri nasıl bulunur?

SORU

28 yaşında evli bir erkeğim. Eşim kadınlarda G noktası olduğunu, orayı uyarırsam daha fazla haz alacağını söylüyor. Ben eşimde G noktasını bulamıyorum. Bu bölge her kadında olur mu, nasıl bulunur? F.D./Nevşehir



CEVAP

G noktası olarak tanımlanan bölge vajinanın ön duvarında, girişe yakın bir alanda tarif edilir. Ancak bu bölgenin varlığı, yeri ve hassasiyeti kadından kadına değişebilir, her kadında aynı şekilde hissedilmeyebilir. Cinsel hazda en önemli unsurlar karşılıklı iletişim, rıza ve rahatlıktır. Bu konuda merak edilenler için bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanından bilgi alınması daha sağlıklı olur.