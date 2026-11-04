Kadınların aksine erkekler arasında cinsel sorunları konuşmanın güçsüzlük ya da yetersizlik göstergesi olduğu düşüncesi oldukça yaygın. Ancak bu doğru değil.

Evliliğim çatırdıyor, bunu nasıl çözerim?

SORU:

14 yıldır evliyim, son iki yıldır cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşıyorum, Eşim yeter artık bir uzmana gidip çözüm bul diyor ama ben tanımadığım birine cinsel sorunumu anlatmak istemiyorum. Evliliğim çatırdıyor, bu sorunu nasıl çözerim? K.F./Samsun

CEVAP:

Cinsel isteksizlik ve sertleşme güçlüğü, her erkeğin başına gelebilecek bir sorundur ve kişinin erkekliğini veya eşine duyduğu sevgiyi ölçmez. Bu sorunlar stres, yorgunluk, ilişki içinde ki gerginlikler ve bedensel etkenlerle ortaya çıkabilir. Sorunu gizlemek ve konuşmaktan kaçınmak ise zamanla kaygıyı artırarak, eşler arasında ki mesafeyi büyütebilir ve sorunu daha çözümsüz bir hale getirebilir.

Yardım almak bir başarısızlık değil, sorumluluk üstlenmek ve ilişkiye verilen değerin göstergesidir. İlk görüşmede her şeyi anlatmak zorunda olunmadığı, mahremiyetin esas olduğu bilinmelidir. İki yıldır devam eden sertleşme sorunu için öncelikle bir üroloji uzmanına başvurmak, ardından ihtiyaç duyulursa cinsel danışmanlık desteği almak uygun olur.

Bizim yaşımızda normali bu mu?

SORU:

42 yaşındayım, eşim 49. 10 günde bir birlikte oluyoruz, eşim “bizim yaşımızda normali bu” diyor. Bu doğru mu? Ö.E./Malatya



CEVAP:

Çiftlerde en sık tartışılan konulardan biri budur. Bilimsel olarak normal, çoğunluğun ortalamasıdır. Sizin yaş grubunuzda ortalama haftada birdir. Ancak her çiftin kendi ortalaması vardır; evlilik süresi, uyum ve sağlık durumu bunu belirler. Önemli olan karşılıklı rıza ile orta yol bulmaktır, yoksa cinsellik bir çatışma konusuna dönüşür.

Doğumdan sonra nasıl yakınlaşırız?

SORU:

1,5 yıllık evliyim ve hamileyim. Seks hayatımız durgundu, doğumdan sonra kopmaktan korkuyorum. Ne yapmalıyız? L.M./Bursa



CEVAP:

Ortak bir cinsellik dili oluşturmak zaman alır. Bu dil oluşmadan gelen gebelik süreci aksatabilir. Doğum ve lohusalık sonrası dönemi yeni bir başlangıç olarak kabul edip bir cinsel terapist eşliğinde yeniden yapılandırmanız en sağlıklısı. Bu süreçte uzak durmak yerine sık sık dokunsal yakınlık kurmak soğukluğu engeller.