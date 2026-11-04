Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri de “Köşküm var deryaya karşı”ydı...

Ne acıdır ki bu türküyü şimdi 40 bin vatandaşımızın katili Öcalan söylüyor.

Çünkü yüce devletimiz, bu bebek katiline İmralı’nın en güzel yerinde, deryaya karşı bir köşk yaptırdı!

Bu da utanmadan, sıkılmadan açıklandı.

Açıklayanlar kim?

DEM İmralı Heyeti üyeleri Mithat Sancar ile Pervin Buldan...

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Bu, 103 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde ilk kez oluyor!

Bu ülkede nice cumhurbaşkanları, nice başbakanlar, bakanlar yargılandı; hepsi askeri ya da sivil cezaevlerinde tutuldu.

Hiçbirine cezaevi kampüsü içinde köşk ya da villa yapılmadı!

Bu katili ise; öldürdüğü askerlerin meslektaşları koruyor.

Yüzlerce asker ve cezaevi infaz memuru, 26 yıldır İmralı’nın üzerinde kuş uçurtmuyor.

“Aman başına bir şey gelmesin” diye kasalar dolusu para harcanıyor...

Yetmedi; şimdi kendisine “statü” uydurulmaya çalışılıyor.

Ne acıdır ki bu kampanyanın liderliğini de bundan 26 yıl önce “Asın bu katili” diye haykıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapıyor!

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Bu bebek katili, 77 yaşında...

Araştırdım; onun yaşında yaklaşık 500 bin insanımız hayatta!

Tamamı emekli...

Çoğu bir kez karakola bile düşmemiş...

Yüzde 80’i, “kaynak yetersizliği” gerekçesiyle açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş durumda...

Yarısına yakını kirada oturuyor.

Dolayısıyla akranlarının önemli bir bölümü yoksulluğun pençesinde kıvranıyor.

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Peki; yüce devletimiz ne yapıyor?

Onları açlığı mahkum ederken, hayatı boyunca yaralı tek parmağa bile işemeyen...

Hiçbir işin ucundan tutmayan...

Tek varlık nedeni Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek, en azından yoksullaştırmak olan bu ajanı bolluk bereket içinde yaşatıyor!

Bunu; öldürdüğü şehitlerin analarından, babalarından, kardeşlerinden “vergi” olarak topladığı parayla yapıyor!

Yetmiyor; şimdi de toplantı salonlu, bilmem kaç yatak odalı, LED televizyonlu, 500 metrekarelik özel bahçeli evde yaşatıyor.

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Bugüne kadar güvenlik gerekçesiyle İmralı’da tutulmasını anlarım.

Ama bu “köşk”ü anlamıyorum.

Asla da anlamayacağım!

Devleti yönetenler bu arkadaşın cezasını yeterince çektiğini düşünüyorlarsa... O zaman tüm hükümlülere yapıldığı gibi, özgürlüğüne kavuştursunlar!

Nerede oturacağına, ne yiyip ne içeceğine, kiminle evleneceğine, hastalanınca hangi doktora gideceğine karışmasınlar!

Yani, hizmet etmesinler!

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Dikkat edin; bu katil de istemiyor “tahliye” olmayı, halkın arasına karışmayı...

Çünkü korkuyor.

O yüzden “bölmeye, yok etmeye çalıştığı” devlete ve öldürdüğü askerlerin korumasına sığınıyor!

Bu ülkenin sıradan bir vatandaşı olarak ben bu caniye tanınan tüm ayrıcalıklara şiddetle itiraz ediyorum.

Cezası henüz bitmediyse bırakın, herkes gibi cezaevi koşullarında yaşasın...

Yok bittiyse... Hiç öyle asker korumasına, özel adaya, özel köşke gerek yok.

Salın gitsin!

Bakalım, o zaman ne yapacak?

GÜNÜN SORUSU

Butlan CHP’sinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzlukla suçlanan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına “Evet” oyu vereceklerini açıkladı. Sorum kendisine:

Hakkında doğruluğu kanıtlanamayan onlarca iddiada bulunulan Özgür Özel’den ancak bu sayede kurtulacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bu kadar ihanet, size bile “ekstra large” değil mi?