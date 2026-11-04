“Çürüme, yolsuzluk, rüşvet, ahlâksızlık, adaletsizlik... Bunlar yukarıdan başlarsa kademe kademe aşağılara iner, tüm toplumu sarar!”

Bu sözler Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’na ait...

Ülkedeki soygunları, vurgunları eleştiren Serdaroğlu sözlerine şöyle devam ediyor:

“Bir sınır kapısında görevli, maaşıyla geçinmeye çalışan bir devlet memuru, bakanlık yapmış bir siyasetçinin fon vurgununa karışmış oğlunun bütün mal varlığına, yargı kararı ile konulan tedbirin birkaç saat içinde kaldırıldığı haberini TV’den dinleyince, sizce ne düşünür?

Ya da, gece gündüz çalışıp hakkıyla üniversiteyi bitiren bir genç, girdiği KPSS sınavında en yüksek puanı aldıktan sonra, ‘Mülakat’ denilen haksızlıkla elendiğini, yerine başarısız bir torpillinin işe alındığını görünce, sizce ne düşünür?

Bu iki örnekteki milyonlarca kişinin devletin adaletine inancı kalır mı?”

Böyle soruyor Rifat Serdaroğlu...

Bir devletin en büyük zenginliği adalettir. Yarınlara güvenle bakmanın “olmazsa olmaz” şartı ADALETTİR.

İktidarın, adalet ve güveni sağlamadan ülkeye huzur ve refahı getirmesi mümkün değildir.