“Yasakları, yolsuzluğu, yoksulluğu yok edeceğiz!” diye iktidara geldiler,

24 yılın sonunda ne yazık ki, yasaklar ve yolsuzluklar arttı, milyonlarca aile yoksulluk sınırı altında yaşamaya başladı.

TÜRK-İŞ’e göre ülkemizde dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24 liraya, yoksulluk sınırı ise 123 bin 857 liraya yükseldi.

Bu rakamlar, milyonlarca ailenin açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığını gösteriyor.

Vatandaşlardan sık sık aldığım mesajlar çok üzücü:

“Parasızlıktan çocuk bile yapamıyoruz” diyorlar.

Oysa iktidar her fırsatta “En az üç çocuk, hatta 5 çocuk yapın...” diyordu.

Yeni evli gençler “Korkuyoruz. Bu pahalılıkta kendimize zor bakarken çocuğa nasıl bakacağız? Bize ‘çok çocuk yapın’ diyenler, o çocuklara nasıl bakacağımızı da anlatsınlar lütfen” diyorlar.

İstatistiklere göre, 2015 yılında 1 milyon 337 bin çocuk doğmuştu.

Daha sonraki yıllarda doğum oranı sürekli azaldı.

2025 yılında doğan bebek sayısı 895 bin 374’e düştü. Nüfusumuz artık kendini yenileyemiyor. Bu, geleceğimiz açısından büyük

tehlike!