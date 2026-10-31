Fon vurgunu için “Ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar gidilecek” denilmişti...

Skandalda 100 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağlayanların isimleri belli...

Elde 214 kişilik bir liste var. Fakat isimler açıklanmıyor.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bunların lekelenmeme hakları var” dedi.

Hani kim olursa olsun sonuna kadar gidilecekti? Ne oldu?

214 kişilik zanlılar listesinde iktidarı rahatsız edecek isimlerin oluğu iddiaları güç kazanıyor.

Vurguncuların lekelenmeme hakkından bahsedilirken, operasyon yapılan belediyelerden tutuklanan sanıklar için “Lekelenmeme hakkı” düşünülmüyor.

Özgür Özel, SÖZCÜ TV’deki programda “Listede 60 AKP milletvekili veya yakınları olduğu söyleniyor” dedi.

Fon vurgununda göstermelik birkaç kişiyi tutuklayıp içeri tıkmak, skandalı soğutarak halkın tepkisini yatıştırmak amacı taşıyor olabilir ama bu taktik tutmayacak gibi.

ASAL Araştırma’nın yaptığı “Türkiye Ekonomisinin en önemli sorunu nedir?” anketinde fon vurgununun, enflasyon ve işsizlik gibi büyük sorunları geçip yüzde 26.5 oyla birinci sırada

yer alması milletin bu soygunu kolay kolay unutmayacağını gösteriyor!