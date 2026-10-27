Haftalardır “Fon vurgunu” ile yatıp kalkıyoruz. Çünkü...

Bu soygun sadece paralarını kaptıran 455 bin kişiye değil bütün Türkiye ekonomisine darbe indirdi. Borsada güven sarsıldı, düzgün ve sağlam şirketler de bu vurgunun yarattığı “Ekonomik tsunami dalgalarının” kurbanı olup kayıplara uğradılar.

Soygunda götürülen tüm paraları geri almak mümkün olmadığına göre, sonunda bunun faturası hepimize, 86 milyon vatandaşımıza zamlar ve artan vergiler şeklinde çıkacak.

Bu nedenle sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır. Ayrıca, bu skandalın siyasi ayağı da iktidar tarafından mutlaka açıklanmalı!

“Babalar, oğullar, damatlar... Devlet kurumlarını aile şirketine çeviren bu yapı, çürümüş sistemin akan pisliğidir. Cerrah titizliğiyle çalışıyoruz diyenler birkaç ismi görevden alarak güveni tesis edemezler. Liste elinizdedir. Sorumluluk ve yetki de sizdedir. ‘Fon Terör Örgütü’ mensuplarının her biri yargı önünde tek tek hesap vermelidir” diyen Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan haklıdır.

Bu vurgun bütün ulusu etkilemiştir. Ucu kime ya da kimlere dokunursa dokunsun, skandalda adı geçen siyasiler kamuoyuna açıklanmalıdır.

Aksi halde millet sandıkta affetmez!