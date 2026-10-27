Tedaviyle düzelen vajinismusun çoğu kadında tekrarlama olasılığı düşük olsa da, bazı psikolojik ve fiziksel faktörler belirtilerin yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu korkumu nasıl aşabilirim?

SORU:

6 yıllık evliyim, evliliğin başında vajinismus sorunum vardı, tedaviyle iyileştim. İkinci çocuğumun doğumundan sonra yeniden ağrı olacak korkusu başladı. Tekrar eder mi? D.S./Balıkesir

CEVAP:

Vajinismus iyi bir tedavi ve destekle büyük ölçüde düzelebilir ve tekrarlama olasılığı düşüktür. Ancak stres, kaygı, doğum sonrası dönem, ilişki içinde iletişim sorunları veya vajinal enfeksiyon gibi ağrıya yol açan tıbbi durumlar, bazen belirtilerin yeniden ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Doğum sonrası korku yaşamanız anlaşılabilir bir durumdur. Böyle bir durumda önce tekrarı tetikleyen nedeni anlamaya çalışmak, eşinizle açık iletişim kurmak önemlidir. Şikayetler devam ederse sorunun kronikleşmemesi için bir hekim veya bir ruh sağlığı uzmanından destek almanız uygun olur.

Eşimle yeniden nasıl yakınlaşırız?

SORU:

9 yıldır evliyiz, çocuk sahibi olamadık. Tedaviler bitti ama cinsel isteğim kalmadı. Eşimle nasıl yakınlaşırım? N.H./İstanbul

CEVAP:

Tedavi süreci hem bedensel hem ruhsal olarak çok yıpratıcıdır. Takvime bağlı, hazdan uzak cinsellik, ilaçlar ve hayal kırıklığı çifti soğutabilir. Ancak eşinizle daha fazla zaman geçirip, romantik anlar yaratarak yakınlaşabilirsiniz. Gerekirse uzman desteği de alabilirsiniz.

İlk deneyimdeki endişe nasıl geçer?

SORU:

Gençliğimde başarısız bir deneyim yaşadım, eşimle sorunum yok ama başka biriyle sorun yaşarım diye endişeleniyorum. K.R./Ordu

CEVAP:

İlk deneyimlerde tecrübesizlik ve kendini ispat çabası nedeniyle sorun yaşanması normaldir. Evliliğinizde bunu aştığınız görülüyor. Evlilik dışı bir ilişki ise performans kaygısını yeniden tetikleyebilir. Ayrıca güven sorununa yol açarak, evliliğinizi zedeleyebilir. Cinselliği eşinizle yaşamanız bu sorunları yaşamanızın önüne geçer.