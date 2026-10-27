- 1 Mayıs 2024’te Taksim’e çıkmak isteyenleri, “Size demokrasi çok fazla” diyerek hedef gösterdi.

* İktidarı eleştiren tarikat lideri Alparslan Kuytul’u, “Senin de suyun yeterince ısındı, sıra sana gelecek” diye hedef gösterdi.

- Komedyen Hasan Can Kaya’yı ilk o hedef gösterdi.

- Komedyen Ecem Erkek’i hedef gösterdi.

- Manifest Grubu üyelerini ve menajerlerini “Ahlaksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar” diyerek hedef gösterdi.

- Gazeteci Fatih Altaylı’yı Cumhurbaşkanı’na hakaret etmekle suçladı ve hedef gösterdi,

- LGBT derneklerini hedef gösterdi,

- Şarkıcı Hadise’yi hedef gösterdi.

- KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i hedef gösterdi.

- Yetmedi kendi partisinden Mehmet Nuri Ersoy’u ve Hüseyin Çelik’i bile hedef gösterdi.

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Dün görevden alınan ve zamanında Erdoğan için “Sultanım” diye methiyeler düzen...

Bir başka konuşmasında karısını dövdüğünü itiraf eden... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan söz ediyorum!

O bir “avcı”ydı...

AKP’nin ve Erdoğan’ın özel avcısı!

Son avında hedefine Azerbaycan’ı koydu. Bu ülkede öğrencilere getirilen başörtüsü yasağını eleştirdi ve Aliyev’i suçladı.

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bir anda bozuldu!

Aliyev de Erdoğan’dan “Azerbaycan’ın iç işlerine karıştığı” gerekçesiyle Saral’ın görevden alınmasını istedi.

Ve... Avcı, dün av oldu.

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Yani... Fıkradaki gibi:

Furdi, furdi, furildi!

“Nasıl bilirdiniz?” derseniz...

Vallahi iyi bilmezdik...

Elinde çok masumun kanı vardı!

Devlet çalmış!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ilginç bir araştırmaya imza atmış.... Konu, halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinin fiyatları...

Buna göre, gıda fiyatları; Eylül 2021’den Ekim 2026’ya kadar geçen beş yıllık sürede toplam yüzde 2 bin 353 artmış...

Yani...

Beş yıl önce 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl ekim ayında 2 bin 453 lira ödememiz gerekmiş...

Peki; aynı dönemde örneğin kamu çalışanlarının maaşları ne kadar artmış?

Sadece yüzde bin 292...

Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 lira olan ortalama kamu çalışanının ücreti bin 392 liraya çıkmış...

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Şimdi o soruya sormanın tam zamanı:

Nereye gitti aradaki 961 lira?

Yanıt belli:

Devlet çaldı...

İster inanın, ister inanmayın... Maalesef gerçek bu!

Erdoğan aday olmazmış!

Butlan CHP’sinin Genel Başkanı Kemal Bey yeni bir “ihanet”in işaretini verdi.

Erdoğan’a yeniden seçilme hakkı sağlayacak olan erken seçime “Evet” diyeceklerini açıkladı.

Sonra da “Erdoğan’ın aday olacağını nereden biliyorsunuz? Ben sanmıyorum” diye ekledi.

Çok merak ediyorum; bugüne kadar hangi öngörüsü doğru çıktı? Ayrıca... Hangi bilgiye dayanarak “Erdoğan’ın aday olmayacağını” söylüyor.

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Meğer bu adamın tek varlık nedeni Erdoğan’ı ölene kadar iktidarda tutmakmış...

Ben başkaları gibi kendisine “Hain” falan demiyorum...

Sadece kendi aptallığıma kızıyorum.

Bunu yıllarca muhalif sandık!

GÜNÜN SORUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, Kadıköy Lisesi’ne yaptığı ziyaret öncesinde, “Bizim geleceğimiz yoksa, sana huzur yok” pankartı açarak protesto eden lise öğrencisi iki genç kız tutuklandı. Sorum tutuklama kararı veren hakim beye:

Siyasetçileri eleştirmek yasaklandı da bizim mi haberimiz olmadı?