Fon Soygunu’nun ortaya çıkmasından bu yana bir aydan fazla zaman geçti. Ortalık hâlâ bulanık...

Bazıları paraları iade ederek paçayı kurtardı.

Gözaltına almalar ve tutuklamalar devam ediyor ama skandalın “siyasi ayağından” bir haber yok.

Konunun uzmanları, bürokrasiden ve siyasetten destek almadan böyle organize bir vurgunun yapılamayacağını iddia ediyor.

Fon krizinden etkilenen sadece 455 bin yatırımcı değil, borsada kayba uğrayan 7 milyon kişiye de hesaba katmak lâzım. Milyonlarca vatandaş birdenbire paralarını kaybettiler. Yedek parası olmayan pek çok kişi bir anda ödeme sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

İktidara yakın bir gazeteci olan Abdurrahman Dilipak’ın bile fon soygununa isyan ederek “Ahlâksızlık krizi” başlığıyla kaleme aldığı yazıdaki ifadeler ilginç... Şöyle diyor:

“Sonunda geldiğimiz nokta ortada. Buradan çıkmak da o kadar kolay olmayacak. Yolsuzluk, ahlâksızlık âdeta metastaz yapmış durumda. Bu kriz ne kadar uzun sürerse sonuçları da o kadar vahim olacak. Korkarım birileri kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar. Hadi bugün kendinizi kurtardınız. Ölümü ve sonrasını, İlâhi Adalet Divanı’nı hiç mi aklınıza getirmiyor-sunuz?”