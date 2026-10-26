Evliliğin ilk dönemindeki yoğun tutkunun zamanla azalması yaygın bir durumdur. Bu sevginin bitmesi değil, ilişkinin yapısının değişmesiyle ilgilidir.

İlişkimiz niye bu duruma geldi?

SORU:

Eşimle başlangıçta çok tutkulu bir cinselliğimiz vardı, evlendikten sonra yavaş yavaş azalmaya başladı. Şimdi neredeyse ayda bir iki defaya düştü. Neden böyle oldu? N.T./Bursa

CEVAP:

Evlilik, iki insan arasındaki bağı güçlendirirken aynı zamanda sorumlulukları ve rutini de artırır. İş yükü, maddi konular, evin idaresi ve çocuklar, çiftlerin birbirine ayırdığı özel zamanı azaltabilir. Yorgunluk ve stres cinsel isteği de etkileyebilir. Bir diğer nokta alışkanlık faktörüdür. İlişkinin başındaki merak ve keşif duygusu zamanla yerini güven ve tanıdıklığa bırakır. Bu normal bir süreçtir. Bu durumda ilişkinin "ev arkadaşlığına" dönüşüp dönüşmediğine bakmak faydalı olabilir. Birbirinize sadece eş ya da ebeveyn olarak değil, bir kadın ve bir erkek olarak da zaman ayırmaya çalışmak, birlikte kaliteli vakit geçirmek, suçlamak yerine "Birbirimizde neyi özlüyoruz?" sorusunu konuşmak iyi bir başlangıçtır. Tutkudaki azalma uzun süredir devam ediyor ve sizi kaygılandırıyorsa bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Neden frekansı tutturamıyıoruz?

SORU:

4 yıldır evliyim. Eşimle istek zamanlarımız bir türlü denk gelmiyor. Bu uyumu nasıl yakalarız? M.D./Alanya



CEVAP:

Bu çok yaygın bir sorun. Reddedilme zamanla kırgınlığa dönüşebilir. Yorgunluk gibi nedenleri suçlamadan konuşup, ikinizin de rahat edeceği ortak bir karar oluşturmaya çalışın. Durum düzelmiyorsa uzman desteği alın.

Rıza olmadan fantezi olur mu?

SORU:

Eşim videolardaki şeyleri yapmamı istiyor, yapmayınca darılıyor. Bu sorunu nasıl çözeriz? K.S./Malatya



CEVAP:

Cinsel yaşamda karşılıklı rıza esastır. Sağlıklı cinsellikte zorlama olmaz, karşılıklı rıza ve saygı olur. İstemediğiniz bir şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Sınırlarınızı net söyleyin, videodaki kurguların gerçek olmadığını konuşun. Baskı hissediyorsanız uzman desteği alın.