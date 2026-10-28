Yarın Cumhuriyet’imizin 103’üncü kuruluş yıl dönümünü ulusça coşkun bir şekilde kutlamaya hazırlanıyoruz.

Cumhuriyet 29 Ekim 1923 akşamı saat 20.30’da ilan edilmişti...

Büyük Atatürk çocuklara ve gençlere çok önem verirdi. Cumhuriyet’in ilanını takip eden yıllarda çocuklara “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Cumhuriyeti biz kurduk, sizler yaşatacaksınız” demiş, büyüyüp genç olanlara da “Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet (sonsuza kadar) muhafaza ve müdafaa etmektir” diye hitap etmişti.

Cumhuriyet, devlet başkanlığı ve yönetim yetkisinin babadan oğula geçmediği, egemenliğin tamamen halkta olduğu bir idare şeklidir. Ülkeyi yönetecekleri oylarıyla bizzat millet seçer.

Cumhuriyet özgürlüktür, fazilettir, insanca yaşamak demektir.

Günümüzdeki tüm olumsuz şartlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü yıl dönümünü yarın:

“İzmir’in dağlarında çiçekler açar,

Altın güneş orda sırmalar saçar,

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar,

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa,

Adın yazılacak mücevher taşa.”

marşını haykırarak coşku içinde kutlayacağız.