Eşim neden böyle bir sorun yaşıyor?

SORU

32 yaşındayım. Eşimle cinsellik yaşadıktan sonra ağlıyor. Benimle ilgili olmadığını söylüyor ama ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Bu normal mi? H.M./Ankara

CEVAP

Evet, bu bazı kişilerde normal kabul edilen bir durumdur. Tıpta buna postkoital disfori denir. Ağlamak her zaman üzüntü veya memnuniyetsizlik anlamına gelmez. İki temel nedeni vardır:

Birincisi hormonal ve fiziksel gevşemedir. Orgazm sırasında yükselen oksitosin ve endorfinin ardından gelen ani rahatlama, ağlama, titreme gibi tepkiler yaratabilir. İkincisi ise duygusal boşalımdır. Cinsellik, en yakın ve güvenli hissedilen anlardan biridir. Gün içinde tutulan stres, yorgunluk veya geçmiş duygular bu anda yüzeye çıkabilir. En doğrusu o an eşinizin yanında olduğunuzu hissettirmenizdir. “İstersen anlatabilirsin, istemiyorsan sadece yanında kalayım” demek ve sarılmak isteyip istemediğini sormak yeterli olacaktır.

İlişki yasağı neden konur?

SORU

Vajinismus yaşıyorum. Çif terapistimiz ilişki yasağı koydu. Acaba Neden yasak konur? R.N./Manisa



CEVAP

Cinsel terapide ilişki yasağı sık kullanılan bir tekniktir. Amacı, başarısız denemeleri durdurmak ve üzerinizdeki “başarmalıyım” baskısını almaktır. Baskı azalınca kaygı azalır, eşler birbirine daha rahat yakınlaşır ve cinselliğin sadece birleşmeden ibaret olmadığını keşfeder. Yasak, merakı ve isteği de artırır. Çift hazır olduğunda yasak kalkar.

Cinsellik doğuştan bilinir mi?

SORU

Kız arkadaşım beni kadın ruhunu ve cinselliği tanımamakla suçluyor. Erkekler bunu doğuştan bilmeli mi? Ö.D./Isparta

CEVAP

Hayır, bu çok yaygın bir cinsel hurafedir. Erkekler doğuştan cinselliği bilmez. İnsanda üreme içgüdüsü vardır ama bu, doyumlu bir cinsel yaşam için yeterli değildir. Tıpkı doğuştan gelen ısırma refleksinin yemek pişirmeyi öğretmemesi gibi, cinsellik de sonradan öğrenilir. Partnerler ancak birbirini tanıyarak, konuşarak ve deneyimle uyum yakalar. Sorun sizde değil, bu bir öğrenme sürecidir.