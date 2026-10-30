Eşiniz yatakta da yapay zeka ile ilgileniyorsa suçu sadece teknolojide değil, aranızdaki iletişim sorununda da arayın.

Eşim niye onu tercih ediyor?

SORU:

Eşim son zamanlarda yapay zeka uygulamalarını çok kullanıyor. Bazen gece yatakta bile yapay zekayla konuşuyor, ben kendimi ikinci planda hissediyorum. Bir insan yapay zekayla duygusal yakınlık kurabilir mi? M.D./İstanbul

CEVAP:

Yapay zeka insan değildir; dolayısıyla bir insanla kurulan karşılıklı duygusal ilişkinin aynısını yaşamak mümkün değildir. Sizi rahatsız eden şey belki de sizinle paylaşmadığı zamanı ve duyguları oraya ayırmasıdır. Ancak asıl sorun teknoloji değil, aranızdaki iletişim kopukluğu olabilir.Teknoloji ilişkinin yerini almaya başladığında sorun teknoloji olmaktan çıkar, ilişkinin kendisiyle ilgili bir soruna dönüşür. Bu nedenle “Yapay zekayı bırak” demek yerine, “Seninle konuşamadığım bazı şeyleri orada paylaştığını gördüğümde kendimi senden uzak ve yalnız bırakılmış hissediyorum” şeklinde konuşmak daha açıklayıcı olabilir. Burada asıl soru, bu davranışın ilişkinizdeki iletişimi nasıl etkilediğidir. Telefonsuz yakınlık fırsatları yaratmanız faydalı olabilir.