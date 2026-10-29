Cinsellikte yaşanan sorunlar bazen eşleri birbirinden uzaklaştırabilir… Aslında yapılması gereken tam tersidir…

Eşimle yakınlaşmak için ne yapabilirim?

SORU:

34 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Eşimde vajinismus sorunu var. Evliliğin başındaki birkaç denemeden sonra uzaklaştık. Bu sorunu nasıl çözeriz? R.D./Balıkesir



CEVAP:

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklığı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yetersizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Her ilişki denemesi bu duyguların yeniden yaşanmasına neden olduğu zamanla eşler; güçlü cinsel içgüdülere rağmen cinsel yakınlıktan kaçınmaya, birlikte olmamak için çeşitli bahaneler bulmaya başlar. Oysa olumsuz duygulara teslim olup uzaklaşmak yerine yakınlaşmak, birlikte çözüm aramak gerekir. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve işbirliği içinde olması gerekir. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları, daha uzun sevişmeleri, daha fazla erotizm yaratmaları vajinismusun kendiliğinde çözülmesini sağlar.

Rahim ameliyatıyla cinsellik biter mi?

SORU:

38 yaşında evli bir kadınım. 2 ay önce rahmim alındı. Bu durum cinsel hayatımı bitirir mi? D.T./Trabzon

CEVAP:

Rahmi alınmış bir kadın da, cinsel ilişki sırasında haz alabilir. Diğer bir deyişle; rahmin olmaması kesinlikle kadınlığın bittiği anlamına gelmez. Size önerim; partnerinize ve yaşadığınız cinsel ilişkiye odaklanmanızdır. Böylelikle cinsel hayatınızı olumsuz etkileyecek bu yanlış düşünceden çok kısa zamanda kurtulabilirsiniz.

Eşime düşüncemi nasıl anlatabilirim?

SORU:

23 yaşında yeni evli bir kadınım. Eşim hemen çocuk istiyor ama ben hazır değilim. Ona bunu nasıl anlatırım? N.F./Samsun

CEVAP:

Çocuk isteğinin çift taraflı olması çok önemli çünkü doğacak çocuk birlikte büyütülür. Bu konuyu eşinizle uygun bir zamanda açık açık konuşmalısınız. Onun istek ve arzularını anlayışla karşıladığınızı ancak kendinizi anne olmaya henüz hazır hissetmediğinizi söylemelisiniz. Çocuğunuz için daha iyi koşulları sağladıktan sonra anne olmak istediğinizi anlatabilirsiniz.