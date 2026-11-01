Türkiye’yi derinden sarsan yüzlerce milyarlık fon vurgununun üzerinden bir buçuk ay geçti.

Nutuklar atıldı, toplantılar yapıldı, “Ucu kime dokunursa dokunsun” denildi fakat...

Her şey söylendiğiyle kaldı.

Adalet Bakanlığı, 100 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde eden 214 kişi ve şirketin listesinin ellerinde olduğunu açıkladı ama ne yazık ki, bu listedeki isimler sır gibi saklandı. Neden?

Ortalıkta dolaşan lâflar doğruysa bu listede 60 kadar milletvekili ya da onların yakınlarının isimleri varmış. Bunlar AKP iktidarını rahatsız ettiği için açıklanmıyormuş!

Hani “Ucu kime dokunursa dokunsun” sonuna kadar gidilecekti oldu? Galiba hikâye oldu!

Şimdiye kadar vurgunda adı geçen ve 2 milyar liradan daha fazla haksız kazanç elde eden eski Aile Bakanı Fatma Betül’den başka siyasetçi adı duymadık. Onu da muhalefet açıkladı!

Yüzlerce kişi milyarlarca lira götürmüş. Peki, bunlar muhalif partilere mensup kişiler olsaydı yine böyle gizli mi tutulacaktı? Yoksa hepsi sabahın kör karanlığında evleri basılarak gözaltına alınıp cezaevine mi yollanacaktı?

İktidar soygun listesini açıklamadığı sürece vatan- daşların kuşkuları daha da artacaktır!