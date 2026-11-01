Cinsel birliktelik sırasında ağrı yaşama korkusu kaygıyı artırarak ağrı-korku döngüsünün oluşmasına neden olabilir.

Bu düşüncelerden nasıl kurtulabilirim?

SORU

19 yaşındayım 2 ay önce evlendik ve ben her ilişki öncesi canım yanacak korkusu yaşıyorum, sonra bu durum biraz azalsa da her seferinde aynı korkuyu yaşamaya devam ediyorum, bu düşüncelerden nasıl kurtulurum? C.D./Kayseri

CEVAP

İlişki sırasında ağrı veya acı çekme korkusu, çoğu zaman daha önce yaşanan olumsuz bir deneyimden, cinsellikle ilgili kaygılardan ya da cinselliğe ilişkin yanlış inanışlardan kaynaklanabilir. “Canım acıyacak” düşüncesi kaygıyı artırdığında bedenin gerilmesi de ağrı hissini artırabilir ve korku-ağrı döngüsü oluşabilir. Sürekli veya tekrarlayan ağrı varsa öncelikle bir kadın doğum uzmanına başvurarak fiziksel bir neden olup olmadığının değerlendirilmesi uygun olur. Fiziksel bir neden bulunmadığında acele etmemek, kendinizi güvende hissetmeniz ve ağrı olduğunda durabilmek önemlidir. Endişelerinizi eşinizle açıkça konuşmak da kaygının azalmasına yardımcı olabilir.

Menopozda cinsel yaşam biter mi?

SORU

Eşim 44 yaşında menopoza girdi. Hep canının yandığını söylüyor. Bu sorunu nasıl aşarız? H.G./Mersin



CEVAP

Menopoz döneminde doğurganlık sona erer, cinsel yaşam bitmez. Bu dönemde östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak vajinal dokuda incelme ve kuruluk oluşabilir. Eşinizin şikayetinin nedenini anlamak için bir kadın doğum uzmanına başvurması en doğru adım olur.

İlişkiyi cinsellik ayakta tutar mı?

SORU

Erkek arkadaşımla hep kavga edip, ayrılıyoruz. Tek anlaştığımız konu cinsellik. Evlenirsek mutlu olur muyuz? G.R./İstanbul



CEVAP

Bu tür ayrıl-barış ilişkilerinde çifti bir arada tutan güçlü bir neden olur. Sizde bu neden cinsel çekim gibi görünüyor. Ancak evlilik kararı sadece cinsel uyuma dayanarak verilemez. Evlilik kararı vermeden önce bir çift terapistinden profesyonel destek alarak sorunlarınızı çözmeniz daha uygun olur.