“Vurguna, soyguna, talana rağmen Türkiye büyüyor” diyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun rakamlarına bakarsak, büyüdüğümüz doğrudur. Ancak...

Bunun, çalışanlar ve emekliler için hiçbir kıymeti harbiyesi yok.

Ülke büyüyor olabilir ama işçi, memur, çiftçi, emekli küçülüyor.

Büyüyen sadece belirli bir kesim. Diğer bir ifadeyle mutlu azınlık...

Mesela fon vurgununda milyarlarca lirayı götürenler büyüyor!

Ülkenin kaymağını yiyenler son dönemde yetişen “Foncu kuşaklar” büyüyor. Ancak...

Ahlâk, bunların semtine uğramıyor.

Toplum olarak bunalmış durumdayız.

Gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin, haklarını arayan öğrencilerin ve haksızlığı haykıran gençlerin tutuklanmaları, ülkemiz ve özgürlüklerimiz adına umut kırıcı!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek neredeyse yırtınıyor, yurt dışında çalmadığı kapı bırakmıyor ama yine de Türkiye’ye yabancı sermaye gelmiyor. Neden?

Artan hukuksuzluklar, sabahın köründe muhaliflere yapılan operasyonlar, el konulan TV’ler, atanan kayyumlar yabancı yatırımcıları ürkütüyor, korkutuyor.

Ülkedeki her türlü sorunu düzeltmek mümkün ama önce hukuk ve adalet gerekiyor. Bunlar olmazsa ne yapsanız boş!