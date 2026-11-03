Bir eşin fantezisi diğer eşin kabul etmek zorunda olduğu bir istek değildir…

Bu bir hastalık mı?

SORU:

4 yıldır evli bir kadınım, eşimin son zamanlarda tuhaf istekleri olmaya başladı. İlişki sırasında perdelerin açık olmasını istiyor. Bu bir hastalık mı? R.M./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel yaşamda bazı insanların alışılmışın dışında fantezileri olabilir. Birilerinin izleme ihtimalini düşünmek de bazı kişiler için heyecan verici bir fanteziye dönüşebilir. Bu durum zorlamaya ya da cinsel birlikteliğin olmazsa olmaz ön koşulan dönüşmediği sürece tek başına bir hastalık ya da sapkınlık olarak değerlendirilmez. Ancak fantezi ile gerçek hayatta başkalarının mahremiyetini ihlal etmek arasında önemli bir fark vardır. Burada en önemli ölçü, iki eşin de bu durumdan hoşlanması ve kendini güvende hissetmesidir. Bir eşin fantezisi, diğer eşin kabul etmek zorunda olduğu bir istek değildir. Cinsel fantezilerin sınırını belirleyen şey alışılmış olup olmaması değil, değerlere ters düşmemesi, karşılıklı rıza, güven ve mahremiyete saygıdır.