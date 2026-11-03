Fon skandalı büyüyor. Konuşulan paralar milyarları buluyor. Soruşturmanın ucu, bürokrasinin üst katlarına kadar uzanıyor.

Gelin, hiyerarşik sırayla bakalım:

Fatma Betül Sayan Kaya: Eski bakan, AKP Genel Başkan Yardımcısı...

Osman Çelik: Eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı...

Batuhan Mumcu: Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı...

İbrahim Ömer Gönül: Eski SPK Başkanı...

Mahmut Sütcü: Eski SPK Başkanı...

Korkmaz Enes Ergun: Borsa İstanbul Genel Müdürü...

Yunus Arıncı: Takasbank Genel Müdürü...

Mustafa Balcı: Eski BDDK Kurul Üyesi...

Erkan Kilimci: Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı...

Erman Çete: Eski SPK daire başkanı...

Mutalip Ünal ve Ali Akay: SPK kurul üyeleri...

Taha Çakmak ve Gürol Sami Özer: Türkiye Sigorta’nın eski yöneticileri...

Ertan Aydın: eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı...

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Peki, bu isimleri kim getirdi o koltuklara?

Atama kararnamelerinin altında kimin imzası var?

Elbette suçlu olup olmadıklarına mahkemeler karar verecek...

Ancak...

Onları o makamlara getiren kişi ben olsaydım...

“Devletin kritik kurumlarını bu arkadaşlara emanet ettim. Sermaye piyasasını denetlesinler, kamu kaynaklarını korusunlar, vatandaşın hakkını gözetsinler istedim.

Ama bugün milyarlarca liralık bir skandal konuşuluyor. Eğer bu atamalarda yanlış yaptıysam, denetim mekanizmalarını işletemediysem, vatandaşın parasını koruyamadıysam... Özür diliyorum!” diye bir açıklama yapardım ve bu fiyaskonun siyasi bedelini öderdim!

Ama...

O imzaları atan, ben değilim!

O yüzden bu “özür”ü ve “istifa”yı çok beklersiniz!

Parayı ver, kurtul!

Fon vurgununda 37 kişi, kazandıkları parayı geri ödemiş!

İade edilen miktar, 18 milyar 340 milyon lira!

Peki ya ceza?

Bırakın cezayı, isimleri bile açıklanmıyor!

Milyarlarca doları götür, yakalanınca parayı geri ver, sonra da hayatına kaldığı yerden devam et!

Oh ne ala memleket!

Vatandaş bir simidi çalsa hırsız olur. İki polis arasında, ters kelepçeyle gözaltına alınır. Şimdi biz sırf parayı iade ettiler diye bu adamlara “Hayırsever” mi diyeceğiz?

Suçun bedeli para iadesiyse, tüm hırsızlara, dolandırıcılara, sahtekarlara gün doğdu...

Bu mantıkla cezaevlerinde adam kalmaz!

Cinsiyet de değiştirirler mi?

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti... Böylece Saadet ve DEVA partilerinin oluşturduğu Yeni Yol, Meclis’te grup kurmak için gerekli milletvekili sayısının altına düştü.

Kulislere göre Kılıçdaroğlu bu gelişmeye çok üzülmüş ve CHP’li bir milletvekilinin Yeni Yol’a geçmesi için devreye girmiş...

Bunu daha önce İYİ Parti ve yine Yeni Yol için iki kez yapmıştı.

Kısacası Atatürk’ün partisi, Kemal Bey’in babasının malı ya... Hovardaca dağıtıyor!

Ben artık ona kızmıyorum...

Sadece onun talimatıyla parti değiştiren milletvekillerine şaşırıyorum...

“Kadın olacaksınız” dese, cinsiyet de değiştirecekler mi?

GÜNÜN SORUSU

Mustafa Sarıgül’ün kavgalı olduğu oğlu Emir Sarıgül itirafçı olmuş... İlk işi de babasını satmak ve Özgür Özel’e farklı zamanlarda 350 bin dolar verdiğini iddia etmek olmuş... Sorum, soruşturma savcılarına: Doğruluğu tartışmalı olan bu ifadelerin gizli kalması gerekmiyor mu? Yandaş basına sızdıranlardan hesap sormayacak mısınız?