Enflasyonun halka bindirdiği yük bir türlü hafiflemiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in açıkladığı rakamlar inandırıcı değil...

TÜİK’e göre yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 29.77 oldu.

Bu rakam çarşı-pazar enflasyonunu göstermekten çok uzak... Vatandaşın marketlerde yüz yüze geldiği enflasyon yüzde 45 - 50 dolaylarında...

Nitekim, bağımsız bir kuruluş olan ENAG yıllık enflasyonu yüzde 45.12 olarak açıkladı. Bu rakam vatandaşın yaşadığı enflasyona, TÜİK’inkinden çok daha yakın.

Mazotun 100 lirayı, konut, su, elektrik, doğalgazdaki artışların yüzde 40’ları aştığı ve çarşı-pazardaki etiketlerin bütçeleri deldiği bir ortamda “Enflasyonu düşük göstermek” sadece tebessüm konusu olur.

Nitekim gelen mesajlar açıklanan bu rakamlara halkın hiç inanmadığını gösteriyor. Bazı vatandaşlar “Çocuk mu kandırıyorlar?” diye tepki gösteriyor.

Fakat ne çare ki, işçi, memur ve emekli maaşları piyasadaki gerçek rakamlara göre değil, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları esas alınarak tespit ediliyor. Sonuçta, bütün maaş artışları enflasyonun altında kaldığı için milyonlarca kişinin satın alma gücü sürekli düşüyor ve yoksulluk artıyor!