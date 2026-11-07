Trump’la artık “Topal ördek” diye dalga geçiyorlar...

Yalnız dünya basınında değil, Amerika’da bile bu böyle...

ABD Başkanı Trump, Amerika’daki ara seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayınca siyasi gücü de erozyona uğradı.

Gerçi daha iki yıl “Başkan” olarak görev yapacak ama gücü eskisi gibi olmayacak...

Rakibi olan Demokratlar, Amerikan Kongresi’nin iki kanadında da, Temsilciler Meclisi ve Senato’da, Cumhuriyetçileri hezimete uğratarak çoğunluğa geçtiler.

Artık Trump, Demokratların onayı olmadan yasaları geçiremez, siyaseti etkileyecek önemli bir iş yapamaz. Fakat...

Bir süre daha ipler onun elinde... Çünkü seçimlerde alınan sonuçlar 3 Ocak 2027 günü yürürlüğe girecek.

Yani Trump iki aya yakın borusunu öttürmeye devam edebilir.

Demokratlar Türkiye’yi pek sevmezler. Bu yüzden Trump’ın partisi henüz görevdeyken ona, Türkiye’ye verdiği sözleri hatırlatıp “Yetki senin elindeyken Türkiye’yi CAATSA yaptırımlarından çıkar, parasını peşin ödediğimiz 6 adet F-35 savaş uçağını bize ver” diyelim. Yapar mı? Yapmaz ama “İsteyenin yüzü bir kara, vermeyenin iki yüzü kara” demişler... Biz hakkımızı isteyelim de, vermezse Trump utansın!