Cinsellikte hep çözüm arayan taraf olmak neden yorucudur?

Bir ilişkide cinsel sorunu tek başına çözmeye çalışmak zamanla değersizlik ve tükenmişlik hissini beraberinde getirir.

Nasıl bir yol izlemem gerekir?

SORU

6 yıldır evli bir kadınım, eşimde evlendiğimizden beri pornografi bağımlılığı var. Baskı olmasın diye görmezden geldim, dikkatini çekmek için fantezi kıyafetler giydim, uzmanlar aradım, hiçbirine yanaşmadı, artık ben de yoruldum, vazgeçmek üzereyim. Ne önerirsiniz? Ş.D./Antalya

CEVAP

Bir ilişkide cinsel sorunların çözümü tek kişinin çabasıyla mümkün değildir. Eşlerden biri sürekli anlayış gösteriyor, çözüm arıyor ve kendi beklentilerinden vazgeçiyorsa zamanla kendisini değersiz, yalnız ve tükenmiş hissedebilir. Üstelik eşin pornografi kullanımını değiştirmek için daha fazla çaba göstermek, onun değişme isteğinin yerini tutmaz. Burada önemli olan, sorumluluğun tek taraflı taşınamayacağını kabul etmek ve herkesin üzerine düşeni yapmasıdır. Pornografi kullanımı çiftin yakınlığını ve günlük yaşamını olumsuz etkiliyorsa bunun açıkça konuşulması gerekir. Değişim için eşin de sorunu kabul etmesi ve sorumluluk alması gerekir. Öncelikle kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını netleştirmek, gerekirse bireysel destek almak önemlidir.

Cinsel hayatımız normale döner mi?

SORU

10 yıldır evliyim. Eşim çok çalışıyor, eve yorgun geliyor, cinselliğe ilgisiz. Taleplerim reddedilince ben de isteğimi kaybettim. Ne yapabilirim? H.T./Balıkesir

CEVAP

Cinsel istek doğuştan gelir ama hayal kırıklığı, çatışma ve olumsuz algılarla zamanla azalabilir. Eşlerden birindeki sorun, çözülmezse diğerine de yansır. Bu durumun normal olmadığını eşinizle konuşun ve birlikte çözüm arayın. Gerekirse bir uzmandan profesyonel destek alın.

Eşimle aramızdaki sorun nasıl düzelir?

SORU

14 yıldır evliyim. Eşim öfkelendiğinde ağzına geleni söylüyor, sonra hiçbir şey olmamış gibi cinsellik bekliyor. Sorun çözülmeden bunu yapamıyorum. K.C./Malatya



CEVAP

Evlilik sevgi, saygı, güven ve cinsellik üzerine kurulu. Biri sarsılınca diğerleri de etkileniyor. Kendini aşağılanmış hisseden kişide istek oluşması zor. Önce öfke kontrolü ve duygusal yakınlığın onarılması gerekir. Duygusal yakınlık fiziksel yakınlığı, o da isteği getirir. Gerekirse bir uzmandan destek alın.