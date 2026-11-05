Pek çok çift, çocuk doğduktan sonra cinsellikten uzaklaşıyor. İşte ilişkiyi yeniden canlandırma yolları…

Eski günlerimize nasıl dönebiliriz?

SORU:

8 yıldır evliyim, şimdi iki yaşında olan çocuğumuz doğduktan sonra cinsel hayatımız bitti, her şeyi çocuğun ihtiyaçları ve önceliğine göre planlamaya başladık. Eski günlerimize nasıl döneriz? H.A./Elazığ



CEVAP:

Çocuk sahibi olmak eşlerin yaşam düzenini köklü biçimde değiştirir. Çocuk öncesi ve çocuk sonrası adeta bir milat gibidir. Uykusuzluk, yorgunluk, sorumlulukların artması ve sürekli çocukla ilgilenmek, çiftlerin birbirine ayırdığı zamanı azaltabilir. Zamanla eşler sevgili olmaktan çok anne-baba rollerine sıkışarak evliliği adeta bir çocuk bakıcılığına dönüştürebilir. Ancak çocuk sahibi olmak, çift ilişkisinin geri plana atılması gerektiği anlamına gelmez. Yeniden yakınlaşmak için büyük değişiklikler beklemek yerine küçük adımlar atılabilir. Çocuğun bakımını paylaşmak, haftada birkaç saat baş başa kalınabilecek bir zaman yaratmak, sohbet etmek ve fiziksel yakınlığı yeniden başlatmak yeni bir başlangıç yapmaya yardımcı olabilir.

Eşimle yakınlaşmak için ne yapabilirim?

SORU:

2 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle ne zaman cinsel yakınlık yaşamak istesem ‘Önce biraz romantik ol’ diyor. Ne yapmalıyım? R.B./Erzurum

CEVAP:

Kadınlar, kendileri için emek veren, ilgi ve sevgisinden, zor zamanlarda yanında duracağından emin olduğu bir erkekle cinsel birliktelik yaşamak ister. İşte kadının erkeğin sevgisini, sabrını ilgi ve desteğini test ettiği davranışların bütününe romantizm denir. Erkeğin bu yönde çaba göstermesi işin doğası gereğidir. Biraz dikkatli bir dinleme ve gözlemle eşinizin duygusal ihtiyaçlarını keşfedebilir ilişkinizi zenginleştirebilirsiniz.

Cinsel hayatımız nasıl düzene girer?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Uzun süredir evden çalışıyorum. Eşim işe gidip geldiği için cinselliğe bile zaman bulamaz olduk. Ne yapabiliriz? F.D./İzmir

CEVAP:

Sağlıklı ve doyumlu bir cinsel yaşam için eşlerin cinselliğin dışında da birlikte zaman geçirmeleri, birlikte banyo yapmaları, yatağa birlikte gitmeleri, birbirlerine sık sık dokunmaları, erotik bir çift olabilmeleri gerekir. Sizin durumunuzda bu dengenin bozulduğu anlaşılıyor. Sizin ona uyum sağlayacak şekilde organize olmanız hafta sonları ve gün içinde en az 2-3 saat birlikte vakit geçirmek için zaman yaratmanız uygun olur.