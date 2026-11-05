DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için dün Edirne’deki cezaevinin önünde yapılan eylemde konuştu.

Belediyelere yapılan kayyum atamalarını eleştirirken, “Kürt illeri” diye bir tanımlama yaptı...

“Kürt vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak yaşadığı iller” değil, “Kürt illeri...”

Meğer ablam Doğu ve Güneydoğu illerimizi çoktan Türkiye’den ayırmış da bizim haberimiz olmamış...

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Hani her fırsatta “Bizim Türkiye’yi bölmek gibi bir amacımız yok” deyip duruyorlar ya...

Kendi bilinçaltları bile onları yalanlıyor.

Çoktan bölmüşler de bizim haberimiz yok!

En azından kafalarında...

Peki; anayasada böyle bir “il”den söz ediliyor mu?

Yasalarımızda “kürt illeri” ifadesi geçiyor mu?

Hayır!

Peki; o nereden çıkarıyor bunu?

Gizli ajandasından...

Bahçeli’yi kandırdılar, barışı kılıf yaparak ülkeyi bölme yolunda hızla ilerliyorlar ya... Artık sıra “Kürt illeri”ne geldi...

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Ah, Devlet Bey, ah!

Yatacak yerin yok!

Baş ‘müdde-i umumi’ye...

Birilerinin gizli ajandası ülkeyi bölmek ise, bir başkalarının hedefi de adım adım şeriatı getirmek!

Bu gerçek, Cumhuriyet’in ilan edildiği günden bu yana hiç değişmedi!

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara “cuma namazı” formu göndermiş...

Formda, okulda cuma namazı kılınıp kılınmadığı...

Nerede ve ne zamandan beri kılındığı sorulmuş...

Namaz kılınmayan okullardan ise gerekçe istenmiş...

Hatırlarsınız, İstanbul Valiliği de Temmuz ayının son günlerinde 39 ilçenin kaymakamlarına bir yazı göndererek, tüm okullarda mescit yapılmasını istemişti.

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Anayasa’ya karşı eylemlerin odağı haline gelen siyasi partiler hakkında dava açmakla yetkili makam, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı...

Çok merak ediyorum, acaba bu koltuk boş mu?

Ya da beyefendi başka bir ülkede mi yaşıyor?

Cumhuriyet’in tüm değerleri parça parça elden gidiyor, anayasa umursanmıyor; ondan tık yok!

Ne zaman harekete geçecek ve gereğini yapacak?

Kendisinin yerine, “Mahkeme-i Temyiz Baş Müddei Umumisi” atandığı zaman mı?

Trump acil bizi ara!

ABD Başkanı Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler, yapılan seçimlerde hem Temsilciler Meclisi’nde, hem de Senato’da çoğunluğu Demokratlar’a kaptırdı.

Demokratlar ilk sonuçlara göre Senato’da çoğunluğu sağlamak için gerekli olan 51 sandalyeden iki fazlasını elde etti!

Cumhuriyetçiler ve Trump niye üzülüyor anlamıyorum? Hiç mi bizden haberleri yok?

Trump, açsın en “sevgili dostu”na telefonu, ne yapması gerektiğini öğrensin!

Biraz tehdit, biraz rüşvet; birkaç ayda Demokrat Partili en az 10 senatörün yakasına Cumhuriyetçiler’in rozetini takmazsa ve elini öptürmezse ben de bir şey bilmiyorum!

Hem demokrasi, halka bırakılacak kadar önemsiz mi?

Paranın, tehditin ötesinde başka güç var mı?

GÜNÜN SORUSU

En gelişmiş devletlerin de aralarında olduğu 33 ülke vatandaşlarına çağrıda bulundu:

“Evlerinize en az üç günlük, su, konserve gıda, ilaç ve nakit para stoklayın; siber saldırılar kapıda, altyapı çökebilir, dünya karanlığa gömülebilir!”

Bizimkilerden ise ses çıkmadı... Sorum onlara:

Almanya, İsveç, Japonya bile panikteyken, siz neden bu kadar rahatsınız?