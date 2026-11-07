Fatma Hanım tutuklandı...

Örgüte üye olmuş... Bir de Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet etmiş...

Ne yapacaktı yani; iktidara mı muhalefet edecekti?

Peki; üye olduğu örgüt hangisi?

Adı ne, “bir numara”sı kim, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, kaç üyesi var?

Bunların hiçbiri belli değil...

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Peki; neden Fatma Hanım?

Neden diğer örgüt üyelerinin tam listesi bazı masalarda sümen altında bekletiliyor da bir tek o feda ediliyor.

Çünkü örgüt çatırdıyor...

Çökmek üzere!

Abileri kurtarmak için kardeşlerin feda edilmesi şart oldu.

Yalan yok; kurtarmak için çok uğraştılar!

Adliyeye arka kapıdan bile soktular.

Oldu bittiye getirip, dosyayı kapatmaya çalıştılar.

Ama yapamadılar!

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Sonunda ikinci kez savcı karşısına çıkardılar... Ama bu kez ön kapıdan sokmak zorunda kaldılar!

İşte daha o anda Fatma Hanım’ın tutuklanacağı belli oldu.

Üzerindeki koruma kalkanı kalkmış, kara gözlükleriyle tek başına bırakılmıştı.

Şimdi sıra kimde?

İşareti verildi; “umulmayacak insanlar” bile feda edilecek. Örgüt çökecek ama ...

Örgütün bir numarasına asla ulaşılamayacak!

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Örgütün bir numarası kim mi?

Elbette ki SPK’nın çaycısı!

Daha önce de öyle olmadı mı?

Koskoca Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandığı halde, sıradan bir teğmen olan Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon’un bir numarası ilan edilmedi mi?

Sonra da CHP, Memleket Partisi falan derken; gerçek yuvasının AKP olduğu ortaya çıkmadı mı?

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Buna da bulunur elbet bir Mehmet...

Güzel halkım, yeter ki sen uyumaya devam et!

Silinen vergiler!

Senden benden bir lira vergi alacağı olsa... Devlet anamızı ağlatır.

O bir lirayı cezalarla ve faizle birlikte bin lira yapıp çatır çatır tahsil eder!

Ama...

Eğer zenginseniz... Bir de yandaşsanız... Yüce devletimiz sizden vergi mergi tahsil etmez.

Alacağından vazgeçer, üste de para verir!

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Halkın profesörü Aziz Konukman diyor ki:

“2027 bütçesinde devletin tahsil etmekten vazgeçtiği toplam vergi tutarı (vergi harcaması) tam 4,9 trilyon lira... Bu miktar, hedeflenen toplam bütçe açığından (3,8 trilyon TL) daha yüksek... Gerçekten kaynak aranıyorsa, bu 4,9 trilyon liralık istisnaya ve muafiyete son vermeli.”

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Emekliye, çiftçiye, işçiye, memura gelince, “Kaynak yok...”

Yandaş zengine gelince, “sıfırlama” çok...

Alın size, “adil düzen...”

Adil adil düzen, adil düzen!

Eyvah ki eyvah!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te 2027 bütçesini anlattı.

“Yeni vergi ve vergi oranlarında bir artış gündemimizde yok” dedi.

Bu sözü şimdiye kadar onlarca kez söyledi; her defasında hem yeni vergiler geldi, hem de oranlar arttı.

Sadece son birkaç yıl içinde Dijital Hizmet Vergisi’ni, Konaklama Vergisi’ni, Değerli Konut Vergisi’ni icat edip uygulamaya soktu.

Asla unutmayın:

Mehmet Bey ne diyorsa, tersi olacaktır...

O yüzden... Yeni vergiler ve vergi oranları, şimdiden hayırlı olsun!

GÜNÜN SORUSU

Kılıçdaroğlu’nun başında olduğu butlan CHP’sinden iktidara bir destek daha geldi. Parti, Türk askerinin bizim olmayan bir savaşa gönderilmesinin önünü açan Mekke Anlaşması’na “Evet” oyu verdi. Sorum Kemal Bey’e:

Partinizin amblemini ampul, soyadınızı da Erdoğan olarak değiştirecek misiniz?