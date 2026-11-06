Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk 4 maddesi özetle şöyle:

Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti; insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Madde 3: Devlet, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Resmi dili Türkçe, bayrağı ay yıldızlı al bayrak, milli marşı İstiklal Marşı ve başkentinin Ankara’dır.

Madde 4: İlk 3 madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez...

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Ama edildi...

Yani, normal zamanlarda Anayasa Mahkemesi’nin “parti kapatma” kararı vermesiyle sonuçlanabilecek bir “anayasal suç” işlendi.

Hem de Cumhurbaşkanı’nın, Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum tarafından!

Anayasa’nın dördüncü maddesi “teklif dahi edilemez” dediği halde, o sıfırdan yeni bir anayasa yapılabileceğini buyurdu!

“Darbecilerin yaptığı anayasanın ilga edilemeyeceğini ileri sürmek, milli egemenliği ve demokrasiyi reddetmek anlamına gelir” dedi.

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Mehmet Bey’e açık açık soruyorum:

Bu ilk üç maddenin hangisinden rahatsızsınız?

Atatürk milliyetçiliğinden mi?

Demokrasiden mi?

Laiklikten mi?

Sosyal bir hukuk devletinden mi?

Bölünmez bütünlüğünden mi?

Dilinden mi?

Bayrağından mı?

Ulusal marşından mı?

Başkentin Ankara olmasından mı?

Yok darbeciler yapmış da... Yok halkın buna yetkisi varmış da... Bırakın bu ağızları, karın ağrınızı söyleyin Mehmet Bey!

Derdiniz ne?

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Ve bir soru daha:

Bu saçmalıkları “Cumhurbaşkanlığı Baş danışmanı” sıfatıyla yaparken, onun iznini ve onayını aldınız mı?

Yani; o da bu görüşlere katılıyor mu?

Umulmayan insanlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’den dönerken uçaktaki yandaş gazetecilere gündemdeki konularda açıklama yapmış...

Fon soruşturmasının bütün yönleriyle takip edildiğini belirterek, “Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içine girmiş” demiş...

Bırakın gazeteci olmayı, bu sözleri duyan herkes anında sorardı:

“Kim o insanlar? Sizi hayal kırıklığına uğratan isimleri öğrenebilir miyiz?”

Ama bu arkadaşlarda nerede o yürek?

Ellerine verilen kağıtlarda yazılanlar dışında tek bir soru bile soramıyorlar ya... Yine öyle olmuş!

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CHP’li belediyeye herhangi bir operasyon düzenlense... Gözaltına alınanların tam listesi anında yandaş medyaya servis ediliyor.

Haklarındaki tüm iddialar gerçekmiş gibi tek tek anlatılıyor.

Ama asrın en büyük yolsuzluğunu, hırsızlığını yapanlar “Cumhurbaşkanı’nın ummadığı isimler” olunca... Kimseden çıt çıkmıyor!

Masada duran o liste bir türlü açıklanmıyor...

Açıklanan tek şey... “Hiç umulmadık insanlar oldukları” ve hesap sorulacağı...

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Cumhurbaşkanı kimden ne umuyor, ne ummuyor bilemem ama...

Skandalın patlak vermesinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti?

O isimleri açıklamak için acaba ne bekliyor?

GÜNÜN SORUSU

Eski Aile Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, dün ikinci kez ifadeye çağrıldığı adliye koridorlarında güneş gözlüğünü çıkarmadı. Sorum kendisine:

O kara gözlüklerle neyi gizlemeye çalıştınız? Korkunuzu mu, pişmanlığınızı mı, utancınızı mı, hepsini mi?