Ülkemizde gazetecilik yapmak giderek zorlaşıyor.

Gerçeğin peşinde koşmak artık çok tehlikeli!

Haber yapıyorsunuz, soru soruyorsunuz, bir iddiayı araştırıyorsunuz, kamuoyunun bilmesi gereken bir olayı gündeme getiriyorsunuz...

Bir de bakıyorsunuz hakkınızda soruşturma açılmış...

Tüm bunlar 2022 yılında iktidar tarafından çıkartılan “Dezenformasyon Yasası” nedeniyle oluyor.

Oysa Türkiye’nin de imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncumaddesi ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alıyor ama...

Türkiye kendi imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesine uymuyor. O zaman sözleşmeyi neden imzaladı ki?

2022 yılında Dezenformasyon Yasası çıkarıldığı vakit iktidarın ortağı MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız “Bu düzenleme gazetecileri hedef almayacak” demişti. Sözleri hoştu ama BOŞ çıktı!

Şimdi bu yasa, haber peşinde koşan gazetecilerin tepesinde “Demokles’in kılıcı” gibi sallanıyor.

Tutuklamaya sebep olan iddia hep aynı:

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak...”

Böylece haberlere sınır getiriliyor. Oysa kim rahatsız olursa olsun gazetecinin görevi gerçeğin peşinden gitmektir