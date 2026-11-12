Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden ayrılmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adeta yalvardı.

“Yalvardı” diyorum, çünkü paylaştığı mesaj aynen şöyle:

“BDDK ve şahsımla ilgili iddialar üzerine, kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan affımı istedim. Bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum.”

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Siz, çalıştığınız işyerinden ayrılmak istediğinizde affınızı mı istersiniz?

Hayır. Yazarsınız istifa mektubunu, olur biter.

Çünkü istifa tek yanlıdır.

Peki; kim “affını” ister?

Suç işleyen!

Af dilenmek, “Ben ettim, sen etme. Acı bana...” demektir.

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Kim bu Şahap Bey?

Bayburtlu bir halk çocuğu...

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde “işletme” okumuş...

Hastings College’de “işletmecilik” programını bitirmiş...

Yani aslında “işletmeci...”

Sonradan bankacı olmuş...

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlamış...

Ardından özel bir bankada müfettiş yardımcılığı, şube müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı yapmış...

Peki; devlette yükselişi nasıl olmuş?

Akıllı adam; yıllar önce gitmiş AKP’ye kaydını yaptırmış...

O andan itibaren kaderi değişmiş.

Önce Halk Bankası Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilmiş, sonra da 2015’te AKP Bayburt Milletvekili seçilmiş...

Ağustos 2018’den sonra VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kurulu Başkanlığı görevlerine atanmış...

Üç-beş maaş birden alanlardan olmuş!

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Ya sonrası?

Büyük onur!

Merkez Bankası Başkanlığı...

20 Mart 2021 ile 9 Haziran 2023 arasında iki yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin parası ve enflasyonla mücadelesi ona terk edilmiş...

Son olarak da yazının başında belirttiğim gibi BDDK’nın Başkanı yapılmış...

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Ben özel sektörde patron olsam... Şirketime genel müdür arasam... Bu kariyere sahip bir kişiyi asla işe almam!

“Hiçbir yerde dikiş tutturamamış... İşimize yaramaz” derim.

Ama Tayyip Bey, tüm başarısızlıklarına rağmen Şahap Bey’den vazgeçmemiş...

Yükselttikçe yükseltmiş...

Çünkü liyakatı yok ama sadakati var!

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Türkiye ekonomisi niye bu halde, şimdi anladınız mı?

GÜNÜN SORUSU

Fon vurguncularının listesi neden açıklanmıyor? Yoksa asla açıklanamayacak isimler de mi o listede? Madem bu iş örgüt işi; “örgüt lideri ” kim?

Suç duyurusu...

İki yandaş “gazetecimsi”den söz edeceğim:

İlki Hacı Yakışıklı isimli eski FETÖ’cü...

10 Kasım’da, “Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır!” diye X mesajı paylaştı:

Diğeri de Akit TV sunucusu Erkan Tan...

O da, “Kemalist şoförler trafiği kilitledi, pagan ibadeti yapıyorlar!” dedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyorum:

Bu ifadeler, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkın bir kesimini aşağılama” suçu değil mi?

Aynı suçu işledikleri öne sürülen yandaş olmayan gazeteciler apar topar gözaltına alınırken...

Bu provokatörler için neden harekete geçilmiyor?