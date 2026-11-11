Türkiye, dün yalnızca Atatürk’ü anmadı.

Onunla hayat bulan tüm değerlerin arkasında olduğunu da ilan etti.

Hem de nutukla değil...

Eylemle!

Dün Türkiye, bağımsızlığa, Cumhuriyet’e, ulusal egemenliğe, bilime ve akılcılığa...

Laikliğe...

Hukukun üstünlüğüne, çağdaş eğitime, kadın-erkek eşitliğine, özgürlüklere sahip çıktı.

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Peki... Dün bütün bunları sahiplenen Türkiye’de bugün neler oluyor?

İşte asıl mesele burada!

Örneğin hukukun üstünlüğü bugün ne durumda?

Düşünce ve ifade özgürlüğü, gözaltına alınan, tutuklanan gazetecileri kapsamıyor mu?

Atatürk’ü anmak, anısına sahip çıkmak elbette çok güzel de...

Devrimleri ne olacak?

Atay’ı anıyorsun, mozolesinin önünde dikiliyorsun; ama yaptığı işleri toprağa gömmeye çalışıyorsun...

Yakışıyor mu “sayın devlet erkanı?”

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Onun ilke ve devrimlerini yok etmekle, Atatürk’ü nasıl yan yana koyabildiniz dün o mozolenin önünde?

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen bir liderin önünde dururken, tehditle, şantajla ya da rüşvetle yaptığınız onca milletvekili ve belediye başkanı transferini nasıl yok sayabildiniz?

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10 Kasım’da Anıtkabir’e gitmek kolaydır.

Atatürk’ün fotoğrafını paylaşmak, Anıtkabir defterini imzalamak kolaydır.

Sosyal medyada “Sonsuza dek izindeyiz” mesajını paylaşmak, 09.05’te iki dakika susmak da kolaydır.

Zor olan...

O iki dakikanın gereğini 365 gün yapmaktır!

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Çünkü Atatürk’ün mirası bir çift mavi göz değildir yalnızca.

Bir heykel değildir.

Bir bayrak töreni, bir marş, bir rozet, arabanızın camına yapıştırdığınız bir imza asla değildir.

Bir yaşam biçimidir.

Akla, bilime güvenmek, özgürlükleri savunmak, laikliği korumak, Cumhuriyet’i ve demokrasiyi sonsuza dek yaşatmaktır.

Devleti yönetenleri denetlemek, gerektiğinde iktidara “Hayır!” diyebilmektir.

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İşte; bu yüzden dün yapılan şey, sadece bir anma töreni değildi.

Referandumdu.

Sandık yoktu belki, oy pusulası yoktu.

Ama milyonlarca insan, ayağa kalkarak oyunu kullandı.

Sonuç:

Atatürk’ün tüm kazandırdıklarını yok etmeye yemin edip bir de utanmadan, sıkılmadan mozolesinin başına geçenlerle...

Mücadeleye devam!

Gidecekleri güne kadar...

GÜNÜN SORUSU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ABD’yle İran arasındaki yüksek gerilime dikkat çekerek, “Umarız bölge olarak uçurumun kenarından döneriz” dedi.

Sorum kendisine:

Türkiye, iktidara geldiğiniz günlerde AB’ye girmek üzere olan bir Avrupa ülkesiydi. Bizi Avrupa’dan alıp uçurum bölgesine kim getirdi?

İşçi katliamı...



İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Tesisleri’nde meydana gelen patlamada 18 işçi öldü.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın ilk vukuatı değil bu işçi katliamı!

Daha önce de Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay 10 gün hapis ve meslekten men cezasına çarptırılmış.

Suçu, bugünküne benzer:

2017 yılında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde HABAŞ’a ait LPG tankeri patlamış ve bir işçi ölmüştü...

Tahmin edeceğiniz gibi, bir gün bile cezaevine girmemiş...

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Şimdi hakkında gözaltı kararı alınmış...

Birkaç ay tutulup bırakılır!

Çünkü insan hayatının bedava, paranın kutsal sayıldığı bu iğrenç düzenden başka ne beklenir ki?