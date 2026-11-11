Dün sevgili Ata’mızın 88’inci ölüm yıldönümünde KORKUSUZ’un okurlarına armağan ettiği “Atatürk Posteri”ndeki başlık en doğru, en gerçekçi, en güzel sözdü:

“Seni sevmeyeni sevmeyeceğiz!”

Bu harika söze tüm kalbimle katılıyor ve “Atatürk’ü sevmeyeni sevmemiz asla mümkün değildir” diyorum.

Dün saat 9’u 5 geçe yurdun taşında toprağında, dağında yaylasında, kentinde köyünde, her yerde hayat durdu sanki...

Sadece sirenler çığlık çığlığa haykırdı, milyonlarca insan, kalpleri sevgi dolu bir şekilde, âdeta nefes bile almadan Ata’ya saygılarını sundu.

Bu sevgi, anlatılması güç, farklı bir sevgi... 88 yıldır devam ediyor ve sonsuza kadar devam edecek.

O muhteşem liderin fikirleri, düşünceleri, eserleri ve devrimleri her zaman rehberimiz olacak.

10 Kasım ulusumuz için bir matem, bir ağlama günü değil, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine sarsılmaz bir bağlılıkla sahip çıktığımızı dosta düşmana, herkese gösterme günüdür.

Her yılın 10 Kasım günü bize hüzün veriyor ama aynı zamanda içimiz büyük bir gurur ve coşku ile doluyor.

Atatürk sevgisi “Yüreğimizi ısıtan bir ateştir ve bu ateş asla sönmeyecek” diyoruz.