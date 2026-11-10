Ata’mızı ebediyete uğurlayışımızın 88’inci yılında bugün onu büyük bir özlem, sonsuz bir saygı ve yüreklerimizden taşan sevgiyle anıyoruz.

Türk ulusu ülkesini, varlığını, her şeyini Büyük Atatürk’e borçludur.

Okurlarımdan sürekli şikâyet mesajları geliyor:

“Diyanet İşleri hutbelerinde Atatürk’ü hiç anmıyor, onu sevmiyor” diyorlar.

Varsın sevmesin!

Bu onların ayıbıdır.

Yel kayadan ne alır ki?

Dünyayı dolaştığı halde, ofisine birkaç kilometre uzaklıktaki Anıtkabir’e gitmeyen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, devletin parasıyla heyetler halinde yaptığı görkemli yurt dışı gezilerini, devlet kesesinden bol bol yaptığı harcamaları ve bugün ulaştığı tüm imkânları aslında Atatürk’e borçludur. Çünkü...

Koltuğuna oturduğu Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 yılında Atatürk tarafından halka din hizmeti yapılması için kurulmuştu. Fakat 100 yıl sonra böyle vefasız Diyanet İşleri Başkanları geleceğini nereden bilsin?

Safi Arpaguş, Atatürk karşıtlığı yaparak gerçekte dine zarar verdiğinin farkında değil. Çünkü Atatürk’e gönül veren milyonlarca insanı dinden uzaklaştırıyor!