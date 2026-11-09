BEŞİKTAŞ, puan kayıpları yaşadığı iki deplasmandan sonra konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında kazanarak milli ara öncesi nefes aldı. Oynanan bu futbol bize, iç saha ve deplasman arasındaki farkın ne olduğunu sorduruyor. Sahadaki futbol ve oyun planı aynı. Ama bir noktadan sonra oyundan kopuyorlar. Bu da sahada verilen mücadelenin karşılığında iyi bir sonuç beklerken, puan kayıbı olarak geri dönüyor.

***

İTALYAN hocanın artık bu işe bir son vermesi lazım. Sistemde aksaklık varsa inat etmemesi gerek. Maçtan maça farklı sistem üretebilmeli. Ve artık 11’e de bir karar vermeli. Takımın iskeletiyle bu kadar oynanmamalı.

***

ORKUN’UN Beşiktaş için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu tekrar gördük. Ama dün akşam sahada öyle iki isim vardı ki; şov yaptılar: Trossard ve Vlahovic... Belçikalı, sağ kanatta oynadığı futbolla göz kamaştırdı. Vlahovic ise bitiriciliğiyle maça damga vurdu. Kısacası dün akşam sahada iyi bir Beşiktaş vardı.

***

BEŞİKTAŞ taraftarı önünde oynadığı maçlarda sıkıntı yaşamıyor. Oyun konsantrasyonunu üst seviyede tutuyor. Bu da bizlere güzel bir oyun izlettiriyor. Ama artık aynı seviyeyi deplasman maçlarında da görmek istiyoruz.