BEŞİKTAŞ dün akşam sahasında Başakşehir’e karşı sabırlı ve kontrollü bir futbolla sahadaydı. Rakiplerinin birbirleriyle oynadığı bu haftada önemli bir galibiyet alarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Beşİktaş ilk yarı Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir’in, ördüğü duvarı aşmak için çok uğraştı. Bu sefer maça ön alan baskası yerine kontrollü bir oyunla başladı. Savunma arkasına atılan toplarla pozisyon arayan Beşiktaş, Ndidi’nin şutu ve Vlahovic’in direkten dönen kafası dışında önemli pozisyon bulamadı. İlk yarı boyunca topa hakim olan taraf Beşiktaş’tı. Bitiricilik konusunda başarılı olsalardı, ilk yarıdan maçı bitirmiş olabilirlerdi.

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İLK yarı ne oynadığını bilen bir takım vardı sahada ama, skor üretmekte eksik kaldı. İkinci yarı bunu değiştirmek için bir dokunuş gerekiyordu. Ve Teknik Direktör İtaliano cesur bir hamle yaparak, bence sahanın en iyilerinden biri olan Ndidi’yi çıkarttı. Yerine Oh’u dahil edip, bir anda sistemi değiştirerek çift forvete döndü. Yaptığı bu hamle Beşiktaş’ın ön alandaki pres gücünü ve dinamizmini yukarı çekti. 76. dakikada Oh’un attığı muhteşem golle Beşiktaş aradığı golü bulmuş oldu.

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MAÇIN bir başka yıldız ismi Junior Olaitan, sahanın her yerindeydi. Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elinden geleni yapıyor. Koşuyor, mücadele ediyor ve oyunu yönlendiriyor. Olaitan, hem defansif yönüyle hem de hücumdaki katkısıyla geceye damgasını vurdu. Attığı o güzel golle de kocaman bir alkışı hak etti.

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BEŞİKTAŞ’IN yoğun fikstürü devam ediyor. Önünde 2 deplasman maçı var. Lig’de Kasımpaşa, Avrupa Ligi’nde Celtic. Siyah-beyazlıların bu zorlu süreçten en iyi şekilde çıkması için takımdaki tüm isimlere ihtiyacı var. İtaliano’da bunun farkında. O yüzden kuvvetli rotasyonlara başvuruyor. Kulübeden gelerek maçı çözen oyuncular, bu uzun maratonda Beşiktaş’ın en büyük gücü olacaktır.

Evet Beşiktaş yorgun, Ama...

Tribündeki taraftar, sahadaki futbolcular ve Vincenzo İtaliano, kazanmak için son ana kadar savaşıyor. Verilen bu mücadele ise sonuna kadar alkışı hak ediyor.