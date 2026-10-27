Galatasaray maça iyi hazırlanmış. Okan Buruk’un planı tıkır tıkır işledi. Galatasaray, pres altında oyun kuramayan Fenerbahçe’yi ilk yarıda yaptığı baskıyla sahadan sildi. Sahanın tek hakimiydi, oyunu istediği gibi yönlendirdi. Sarı-kırmızılı oyuncuların üçüncü bölgede çok hareketli olmaları Fenerbahçe’yi çaresiz bıraktı.

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Fenerbahçe, şut bile atamadan soyunma odasının yolunu tuttu. 45 dakikada sadece 70 pas yapabildi, ceza sahasın içinde 3 kez topla buluşabildi. Sahada ne bir oyun sistemi gördük ne karakter. Yedikleri gollere bile reaksiyon veremediler.

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İkinci yarıyla birlikte Fenerbahçe biraz kıpırdandı. Ama iyi bir futbol oynayamadı. İrfan Can’ın şık golü bile Fenerbahçe’yi kendine getiremedi.

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Hak eden taraf kazandı. Galatasaray’ın yıldızları oyuna ağırlığını koydu, Ederson dışında Fenerbahçe’nin yıldızları ortalarda yoktu.

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Fenerbahçe, 9. haftada Galatasaray’ın 6 puan gerisine düştü. Başkan Aziz Yıldırım her fırsatta, “Biz bu sezon şampiyon olacağız, inanın” diyor. Başkan inanıyor, taraftar da inanıyor ama Samandıra’da aynı inanç sanırım yok. İnanan bir takım böyle oynamaz.