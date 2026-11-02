DÜN akşam sahada sezon başından beri oynadıkları futbol ve aldıkları sonuçlarla bulundukları yeri hak eden iki takım vardı. İlk yarı mücadelesi yüksek, pozisyonu kısıtlı bir oyun izledik.

KASIMPAŞA maçın başında ön alan baskısı ile Beşiktaş defansını zorlasa da, ilerleyen dakikalarda siyah-beyazlılar oyuna ağırlığını koydu. Rıdvan ve Trossard ilk yarı sol kanadı çok iyi kullandılar. Ve iyi oyunlarını atılan golle taçlandırdılar.

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İKİNCİ yarı başlarken İtaliano yine yaptı yapacağını. İlk yarı işlemeyen sağ kanadı, ikinci yarı başında Cerny-İlhan değişikliğiyle hareketlendirdi. Bu hamleye de cevabını hızlı bir şekilde aldı. 47. dakikada Murillo’nun asistiyle Vlahovic’in golü geldi.

TABİ Kasımpaşa deplasmanında maçlar kolay geçmiyor. Arka alanda bırakılan boşluk ve gelen gol, ardından sahadaki mücadele derken bizlere korakor bir maç izlettiler.

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ARTIK gerçekten bu işin tadı kaçtı. Hakem arkadaşlar, Beşiktaşlı futbolculara vurmak serbest mi?

Ya görmezden geliyorsunuz...

Ya da bu pozisyonları çözemiyorsunuz.

Kimse de bu pozisyona yere düşerken eli geldi demesin...

Yemezler artık.

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EVET, sahadaki mücadeleleriyle iki takım da kazandıkları puanı hak etti. İlk yarı övdüğüm İtaliano, ikinci yarı yaptığı hamlelerle kazandığı maça Kasımpaşa’yı ortak etti.

SON olarak, Emre Belözoğlu! Beşiktaş’tan aldığınız 1 puanınızı tebrik ederim. Ama bir kere de, başka büyük maçlarda bu kadar ateşli olun.

Sadece Beşiktaş’a karşı değil...