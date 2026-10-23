BEŞİKTAŞ, Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, futbolcuları hazır tutmak için çok çabalıyor. Dün akşam da bunun bir örneğini gördük. İtaliano öyle bir rotasyon yaptı ki, maç öncesi bizlere “Bu kadarı da fazla olmuş!” dedirtti.

✶✶✶

İTALYAN teknik adam yorgun isimleri dinlendirmek için, az süre almış oyunculardan oluşan bir takım ile sahaya çıktı. İtaliano için riskli bir karar almış olabileceğini söyleyebiliriz ama sahada olan isimler ilk yarı gösterdikleri performans ile eleştirilerin önüne geçmiş oldu. Bu oyunun meyvesini de 45+2’de Ndidi’nin attığı gol ile aldı.

✶✶✶

İKİNCİ yarı gollerle başladı. Palace’ın 4 dakikada attığı iki gol, bir anda maçı zora soktu. Dün akşam oynanan Crystal Palace ve Trabzonspor maçında gördük ki Orkun, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. İtaliano’nun bu durum için bir çözüm bulması lazım. Hele ki Miretti’nin de sakatlanmış olması, işleri daha da zorlaştıracak. Ocak transfer döneminde bunun önlemi de alınmalı bence. Yapılan değişiklikler sonrasında rakip kaleye daha çok gitmeye başlayan siyah-beyazlılar Olaitan’ın attığı gol ile dün akşamki hikayeyi tamamlamış oldu.

✶✶✶

BEŞİKTAŞ, Avrupa Ligi’nde namağlup devam ediyor. Sahadaki mücadele üst seviyede ve bunu gören taraftar mutlu. Beşiktaş böyle mücadele etmeye devam ettikçe, sahadan mağlup ayrılsa da alkışlanacaktır.

Bence de hak ediyorlar.