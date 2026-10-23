Modern insanın en büyük kaygısı zaman. Her yere yetişmek isterken her şey yarım ya da eksik kalıyor. Böyle durumlarda ilk vazgeçilen ise cinsellik oluyor.

Eşimin teklifi ne kadar doğru?

SORU:

26 yaşında evli bir kadınım. Eşimle ikimiz de çok yoğun çalışıyoruz, bu nedenle bazen günlerce cinsellik yaşamadığımız oluyor. Eşim ‘Artık hiç olmazsa hafta bir gün cinsellik yaşayalım’ diyor. Böyle olur mu? G.K./Isparta

CEVAP:

Bu konuda eşinizin söylediklerine hak vermemek elde değil. Buna siparişle cinsellik yaşamak değil tam aksine yoğun hayat akışı içinde cinselliğe önem vermek ve öncelikli kılmak diyebiliriz. Günlük yaşam içinde sinemaya gitmek, tatil yapmak, arkadaşlarla buluşmak gibi birçok eylemi planlayarak yaparız, bu onları değersiz kılmaz, alınan hazzı azaltmaz. Aynı durum cinsel yakınlık için de geçerlidir. Eşlerin birlikte güzel bir şeyler yaşamak için karar vermeleri, bunun için randevulaşmaları cinselliği düşünmelerine, merak etmelerine, fantezi kurmalarına neden olduğu için cinsel isteği ve heyecanı artırmakta, daha tutkulu ve doyumlu bir cinsellik yaşanmasını sağlayabilmektedir.

Sorunumun nedeni testosteron mu?

SORU:

36 yaşındayım. Cinsel birliktelik sırasında sertliğimi koruyamıyorum. Testosteronum biraz düşük. Sebebi bu olabilir mi? İ.D./Bolu



CEVAP:

Testosteron seviyesinin normalin altında olması sertleşme sorununun nedenlerinden biri olsa da sorunu tek başına açıklamaya yetmez. Sorun psikolojik de olabilir. Çoğunlukla çözüm sorunun içinde saklıdır. Eşinizle birlikte yapacağınız küçük değişiklikle cinsel hayatınızı yeniden canlandırabilirsiniz.

Eşimle aramızdaki çekim niye azaldı?

SORU:

Eşimle nişanlıyken çok arzuluyduk. Evlendikten sonra uzaklaştık. Neden böyle oldu? R.S./Adana

CEVAP:

Evlenmeden önceki ulaşılmazlığın, kısıtlı zaman gibi heyecan verici unsurların yerini evlilikte artan sorumluluklar, ev işleri, evliliğin getirdiği borçlar, geçim sıkıntısı, kök aileyle ilişkilerin yarattığı sorunlar almaya başlar. Buna kişilik çatışmaları eklendiğinde cinsel çekim azalmaya başlar, bazen tümden kesilebilir. Sizin cinsel isteksizliği değerlendirirken varsa yaşanan çatışmaları ve cinsel uyumu dikkate almanızda fayda var.