Birkaç gündür yeni bir “operasyon”umuz var:

Bu soruşturmanın hedefi, YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül, iki oğlu ve eski eşi Aylin Kotil...

Mustafa Bey’e milletvekili olduğu için “dokunulamıyor” ama oğulları ve eski eşi tutuklandı.

Kara para aklama, rüşvet, şantaj, çarpık ilişki; ne ararsanız var bu soruşturmada...

Ama... Benim dikkatimi çeken en büyük “ahlaksızlığı” yapan Emir Sarıgül... Dün internete düşen bir video midemi bulandırdı:

Babasının nüfuzunu kullanan Emir Bey bir yandan çakarlı aracıyla emniyet şeridinde ilerliyor... Diğer yandan önündeki araçların kendisine yol vermesi için anons yapıyor:

“Emniyet şeridini boşaltıp soldan devam edin arkadaşım!”

İyi de... Sen kimsin ulan?

Sana kim verdi bu yetkiyi haddini bilmez şımarık herif?

★★★

Çakar, büyük bir ihtimalle Mustafa Bey’e ait...

Emir Sarıgül’in kullanma hakkı var mı?

Kesinlikle hayır...

Sizi bilmem ama ister iktidardan olsun isterse muhalefetten; ben bu utanmaz siyasetçi çocuklarından bıktım.

Diğer iddialar ya da montaj olduğu söylenen çarpık ilişki kasetleri doğru, yanlış bilemem...

Ama Mustafa Sarıgül, sırf oğlunun bu “çakar” terbiyesizliği yüzünden hem milletvekilliğinden hem de partisinden hemen istifa etmeli...

O etmiyorsa, YENİ Parti kendisini ihraç etmeli!

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Bu nedir ya?

Ortalık küstah şehzadelerle doldu!

Yüzyılın mucidi!

Fon soruşturması kapsamında dün çok önemli bir isim gözaltına alındı. Eski AKP Milletvekili, ayrıca Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kendisine danışman olarak hizmet eden Ertan Aydın...

Bu arkadaş AKP iktidarının perde arkasındaki “beyin”lerinden...

O kadar etkili ki, 2023 seçimlerinden önce kamuoyuna duyurulan “Türkiye Yüzyılı Projesi”nin fikir babası ve kampanya sorumlusu...

Neymiş bu projenin alt başlıkları?

Huzurun Yüzyılı... Kalkınmanın Yüzyılı... Sürdürülebilirliğin Yüzyılı... Üretimin Yüzyılı... İstikrarın Yüzyılı... Gücün Yüzyılı!

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Adam haklı vallahi... Huzur içinde yaşamış, kalkınmış, güçlenmiş, kendisi için bir sürü proje üretmiş...

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Peki; bu kadar mı?

Hiç olur mu canım?

Bu “proje” daha çok sürprizlere gebe!

Viyadük direği gibi!

Havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatları her zaman tartışılmıştır.

Buralarda faaliyet gösteren firmalar, genellikle baş başa vererek fiyatları belirler.

Siz de başka bir seçeneğiniz olmadığı için bile bile bu kazığı yersiniz!

Bir karton bardak çayı 110, 2 liralık suyu 85 liradan içersiniz de sesinizi çıkaramazsınız!

Nedendir bilmem; koskoca Rekabet Kurumu da bu soygunu hiç görmez!

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Ancak bu seferki örnek, kazık falan değil; resmen viyadük direği!

İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren Paşa Döner isimli kuruluş, tavuk dönerli İskender menüsünü 2 bin 140, pilavüstü döneri 2 bin 040, dürümü ise 2 bin 635 liraya satıyormuş...

Peki; kim bu Paşa’nın paşası?

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Bayram Şenocak...

Eeee; herkesin fon soygunu yapacak hali yok ya...

Kimileri de “piliç”le soyuyor!

GÜNÜN SORUSU

Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız 10 Kasım’a ortak sınav koymuş... Sorum Milli Eğitim Bakanı’na:

Başka gün mü kalmadı yoksa başka bir amacınız mı var?