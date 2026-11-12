Cinsellikte sorun yaşayan çiftler öncelikle iyi bir iletişim içinde olur birbirini anlamaya çalışırsa çözüm kendiliğinden gelir…

Eşime nasıl davranmalıyım?

SORU

Dört yıldır evliyim, eşim cinselliğe karşı ilgisiz, ne zaman biraz yakınlaşmak istesem duygusallık ve romantizm olmadan yapamadığını söylüyor. Nasıl davranacağımı bilmiyorum, ne yapabilirim? E.R./Manisa

CEVAP

Eşlerin cinselliğe hazırlanma biçimleri farklı olabilir. Bazı kişiler için cinsel istek kendiliğinden ortaya çıkarken bazıları sevgi, ilgi, güven ve romantik yakınlık hissettiğinde istek duyar. Bu nedenle cinselliği yalnızca yatak odasında başlayan bir etkinlik olarak görmek yanlış olur. Olumlu değişim için önce eşin beklentilerini anlamaya çalışmak gerekir. Gün içinde güzel sözler söylemek, küçük ilgi davranışları göstermek, birlikte zaman geçirmek ve her fiziksel yakınlığı hemen cinselliğe dönüştürmemek önemli adımlardır. Birlikte yapılan yürüyüşler, sohbetler, göz teması, gönül teması cinselliğe giden yolun kırmızı halısıdır.

Hiç istek olmadan ilişki yaşanır mı?

SORU

Bir yıldır nişanlıyım. Nişanlımı ailem buldu. Benim sorunum nişanlımı hiç arzu etmiyor olmam. Bir erkek cinsel isteği olmasa da sevişebilir mi? D.Ç. /Niğde

CEVAP

Doyumlu bir cinsel yaşam için tutku seviyesinde olmasa da bir araya gelince heyecanlanacak kadar ten uyumu ve istek olması gerekir. Acele etmeyin, nişan süresini uzatıp birbirinizi daha fazla tanıyın. Hiçbir değişim olmazsa evlenmeden önce bir cinsel terapistle görüşün.

Ben de haz almak için ne yapabilirim?

SORU

Bir yıldır evli bir kadınım. İlişkimiz 3 dakikayı geçmiyor, eşim boşalınca bitiyor, ben öylece kalıyorum. Sorunca ‘erkekler böyledir, alışman lazım’ diyor. Ne yapmalıyım? K.E./Erzurum



CEVAP

Hayır, herkeste böyle değil ve alışmanız gerekmiyor. Ön sevişme, uyarılma ve boşalma kontrolü bu yüzden önemlidir. Kadınların da erkekler kadar haz almaya hakkı vardır. Hoşnutsuzluğunuzu eşinizle konuşun, böyle devam etmek istemediğinizi söyleyin.