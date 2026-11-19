Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük ilçesi neresi?

Eminim bunu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bile bilmiyordur...

Ben yazayım:

Konya’ya bağlı Yalıhüyük ilçesi...

TÜİK’in 2025 verilerine göre bu ilçede sadece bin 704 kişi yaşıyor.

Bin 704 kişilik Yalıhüyük ilçesi, ilçe ama...

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 161 bin kişilik

Bağcılar mahallesi, hala mahalle...

Gelin de çıkın işin içinden!

Neyse... Bu da bir başka yazı konusu!

Ama siz mutlaka gidip görün Yalıhüyük’ü...

Gerçi ben gidip görmedim.

Sırf adını anmışken bu küçük ilçeye bir kıyak olsun diye “Gidip görün” demek geldi içimden...

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Peki; durup dururken neden Yalıhüyük’ten söz ediyorum?

Çünkü sormam gereken iki sorum var. Soracağım kişi de Yalıhüyük Kaymakam Vekili...

İşte o sorular:

“Fon skandalına karışan isimler kim?

Bunca zamandır neden o listeyi açıklamıyorsunuz?”

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“Bu sorularla Yalıhüyük Kaymakamı’nın ne ilgisi var?” diyorsanız, anlatayım...

Elbette bir ilgisi yok!

Bu soruların muhatabının Yalıhüyük’ün Sayın Kaymakam Vekili olmadığını elbette ben de biliyorum.

Ama...

Korkusuz gazetesinin korkak yazarı olarak en tepedekine soramıyorum.

Çünkü evimde uyanmak istiyorum!

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Bakanlara da soramıyorum; zaten onlar da izin almadan konuşamıyor...

Milletvekilleri derseniz... En az 60’ının adı o listedeymiş...

Birini seçip soracağım, adam listedekilerden biri çıkacak. Gözümün üzerine yiyeceğim yumrukla kalacağım...

Merkez Bankası, BDDK falan derseniz... Çoğunun en tepe eski ve yeni yöneticileri içeri alındı...

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Yine de benim bu soruyu ille de devlet hiyerarşisi içindeki bir yetkiliye sormam lazım...

Peki; kime?

En garantisi en alttaki...

Yalıhüyük Kaymakam Vekili de Türkiye’nin en küçük ilçesinin mülki idare amiri... Yani devlet protokolünde!

Adını bilmem, sanını bilmem...

Beni bağışlasın...

Dedim ya; onun bu konuyla en küçük bir ilişkisi olmadığının farkındayım.

Ben de zaten sırf o yüzden kendisine soruyorum:

Devletin elinde olduğu söylenen fon dolandırıcılarının listesinde kimler var?

Neden açıklamıyorsunuz?

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Ah bu korku...

İnsana neler yaptırıyor!

Peki neden mi korkuyorum?

Çok şakacısınız, çok!

Çaresizliğin çaresi...

Bir gün biri çıkıp dese ki...

“Karınla nikahını iptal ediyoruz; bekarsın!

Yaptığın askerliği saymıyoruz, bir daha yapacaksın...

Diplomaların geçersiz... Yeniden oku!

Banka hesaplarındaki para artık senin değil.

Tapularına el koyduk...”

Ne yaparsınız?

Dava açarsınız...

İyi de savcıları, hakimleri de kendilerine bağladılarsa...

Anayasayı takmıyorlarsa...

Yasalara uymuyorlarsa...

Kafalarına göre kararname salıp yeni kural koyuyorlarsa...

Yargı emir kulu olduysa...

Herkes kendi telaşına düştüyse...

Yaşamak zül, ölmek bile zor hale geldiyse...

“Ne yapacağım” diye düşünme...

Bursa Nutku’nu oku!

Bağıra çağıra...

Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bunu da hesaplamış ve bir asır önce yazmış reçeteyi!

Başka çare kalmadıysa...

Çaresizliğin çaresidir, Bursa Nutku!

Unutma...

GÜNÜN SORUSU

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjde verdi. Yaş ve prim gün sayısını esas alan bir düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceklerini belirtti. Sorum kendisine:

Yıllardır emekliler için bulamadığınız kaynağı, şimdi nereden buldunuz? Saray harcamalarından tasarruf etmeye mi karar verdiniz?