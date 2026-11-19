Cinsel sorunlarda yükün tek kişiye binmesi tükenmişlik yaratır. Dolayısıyla iki kişide sorumluluk almalıdır.

Bundan sonra ne yapabilirim?

SORU:

Altı yıldır evli bir kadınım, eşimde evlendiğimizden beri pornografi bağımlılığı var, baskı olmasın diye önce görmezden geldim, dikkatini çekmek için fantezi kıyafetler giydim, uzmanlar aradım, hiçbirine yanaşmadı. Artık yoruldum, bana ne önerirsiniz? M.T./Ankara

CEVAP:

Yorulmanız çok anlaşılır. Yıllardır görmezden gelmiş, uyum sağlamaya çalışmış, çözüm için tek başınıza çaba göstermişsiniz. Bir ilişkide cinsel sorun, tek kişinin çabasıyla çözülemez. Siz sürekli anlayış gösterip kendi beklentilerinizden vazgeçtikçe, kendinizi değersiz, yalnız ve tükenmiş hissetmeniz kaçınılmaz olur. Burada önemli olan, sorumluluğun tek taraflı taşınamayacağını kabul etmektir. Pornografi kullanımı, çiftin yakınlığını ve günlük yaşamını olumsuz etkiliyorsa bunun açıkça konuşulması gerekir. Değişim, eşinizin de sorunu kabul etmesi ve sorumluluk almasıyla başlar. Önce kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı netleştirin. Sizi ne zorluyor, neye devam edebilirsiniz, neye edemezsiniz, bunu kendinize dürüstçe söyleyin. Ardından bunu suçlamadan ama net bir dille eşinizle paylaşın. Eşiniz destek almaya yanaşmıyorsa bile siz bireysel destek alabilirsiniz.