Evliliğin ilk döneminde cinsel birliktelik yaşayamamak sanıldığından çok daha yaygın. Asıl sorunu büyüten ise utanma, suçluluk ve kıyaslama duygusu.

Bu sorunumuzu nasıl çözeriz?

SORU:

Bir buçuk yıldır evliyim, eşimle henüz cinsel birliktelik yaşayamadık. Herkesin yapabildiğini ben niye yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Ayıplarlar diye kimseye söyleyemedim. Bu sorunun bir çözümü var mı? S.Y./Erzurum

CEVAP:

Bu durum sanıldığından daha sık görülür. Cinsel birliktelik yaşayamamak bir başarısızlık ya da eksiklik değil; çoğu zaman abartılı ağrı ve kanama beklentisi oluşturan cinsel hurafelerin beslediği ilk gece korkusudur.

Korku, kaygı, yanlış öğrenmeler ve eşler arasındaki iletişim güçlükleri bu korkuyu artırabilir. Durum yalnızca bir eşin sorunu olarak görülmemeli, eşler birbirini suçlamadan konuşmalı.

Cinselliği bir zorunluluk veya başarı sınavı olmaktan çıkarmak, birlikteliği zorlamak yerine güveni geliştirmek yararlı olur. Bir buçuk yıldır devam eden bu durum için çekinmeden profesyonel destek alabilirsiniz. Doğru değerlendirme ve eşlerin iş birliğiyle çözüm bulunabilir.

İlişki sırasında niye ağrı olur?

SORU:

27 yaşındayım, cinsel ilişki sırasında cinsel organımda ağrı oluyor, sonra geçiyor. Bu ağrının sebebi ne olabilir? T.D./Edirne

CEVAP:

Erkeklerde ağrının nedeni genellikle cinsel organın organik yapısıyla ya da enfeksiyonlarla ilgilidir. En önemli nedenlerden biri, enfeksiyona bağlı bükülme ile ortaya çıkan Peyronie hastalığıdır.

Ayrıca idrar yolu iltihabı, sert seks, uzun süre boşalmadan seks, sünnet hataları ve varikosel de ağrıya neden olabilir. Bir üroloji uzmanına görünmeniz uygun olur.

Cinsel hayatımız nasıl canlanır?

SORU:

28 yaşındayım, eşim de 29 yaşında. İki-üç haftada bir seks yapıyoruz. Eşim sürekli yorgun olduğunu söylüyor. Ne yapabiliriz? K.S./Bursa

CEVAP:

Günümüzde hayat stresi artıyor, ofis ortamında çalışma ve düşen testosteron seviyesi cinselliğe ilgiyi azaltabiliyor. Kadınlar ise iş hayatının rekabetçi koşulları içinde yorgun düşebiliyor. Bu değişimler gerilimi artırıyor, çekimi azaltıyor. Öncelikle bunun kimin için sorun olduğunu anlamak gerekir. Eşiniz için sorun yoksa

çözüm daha zor olur.