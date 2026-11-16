Evliliklerde kadın ve erkek rollerinin dışına çıkılması örneğin erkeğin yapması gereken işlerin kadına yüklenmesi bazı alışkanlıkların sorgulanmasına ve cinsel çekimin azalmasına neden olabilir.

Bu sorun nasıl çözülür?

SORU:

Bir yıldır evliyim, geleneksel bir ailede yetiştim. Evliliğimde her şey tersine dönmüş gibi. Araba bozulsa eşim tamire benimle gönderecek, bu yüzden gözümde çekiciliği kalmadı. Sorun nasıl çözülür? T.N./Eskişehir

CEVAP:

Geleneksel ailede yetişenler, kadın ve erkek rollerine dair belirli beklentiler geliştirir. Erkekten koruyucu ve sorumluluk alan biri olması, kadından daha geleneksel bir rolde olması beklenir. Bu rollerin dışına çıkılması, çekimin azalmasına neden olabilir. Ancak cinsel çekim yalnızca toplumsal cinsiyet rollerine bağlı değildir.

Özgüven, kişilik, duygusal yakınlık ve saygı da çekimi belirler. Burada yapılması gereken eşin davranışlarını değiştirmeye çalışmak değil, çekicilikten ne anlaşıldığını ve hangi beklentilerin geçmişten taşındığını sorgulamak, rahatsız eden davranışları konuşabilmek ve beklentileri kırmadan dile getirebilmektir.

Cinsel hayatımız nasıl düzelir?

SORU:

Eşim 46 yaşında menopoza girince cinsellik defterini kapattı. Ben devam etsin istiyorum ama o canının yandığını söyleyerek istemiyor. Bunu nasıl aşarız? B.Y./Kayseri

CEVAP:

Menopozda sadece doğurganlık biter, cinsel yaşantı bitmez. İnsanlar yalnızca çocuk için değil, zevk almak için de cinsellik yaşar. Eşinizin acısı, vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu sorun; kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişme ile aşılabilir. Vazgeçmek yerine aktif bir rol alırsanız, doyumlu bir hayatınız olur.

Her zaman orgazm olmak şart mıdır?

SORU:

32 yaşında, üç yıldır evli bir kadınım. İyi bir cinsel hayatım var ama eşim sürekli orgazm olup olmadığımı soruyor. Her ilişkide orgazm olmak gerekir mi? H.U./Antalya

CEVAP:

Cinsellikte orgazm bir amaç değil, sonuç olabilir. Erkekler için hazzın önemli bölümünü boşalma oluştururken, kadınlar için dokunma orgazmın yerini tutabilir. Ancak erkekler için eşlerinin orgazm olması, cinsel yeterliliklerinin onayı gibidir. Eşinize, orgazmın zorunlu olmadığını, birlikte geçirilen zamanın sizi mutlu ettiğini anlatmanız yeterli olacaktır.