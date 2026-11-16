“Vallahi de kazanacağız, billahi de kazanacağız! Bu çürümeye son vereceğiz.”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in sözleri, daha doğrusu “yemini” bu! Arapça olan “Vallahi ve billahi” Türkçe “Allah şahidimdir ki” “Allah’a yemin ederim ki...” anlamına geliyor.

Ankara’da “Olağan 1’inci Kurultayı” düzenleyen Yeni Parti’de, Özgür Özel’in geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçilmesi bir güç gösterisi oldu.

1157 delegenin oy kullandığı seçimde 1154 oy (geçerli oyların tamamını) alan Özgür Özel, eğer erkene alınmazsa 2028 yılının 7 Mayıs günü yapılacak genel seçimleri kazanacaklarına yemin ederek Türkiye’yi bu dertli, sıkıntılı, karanlık günlerden ve her yanı kasıp kavuran korkunç hayat pahalılığından kurtaracağına, ülkede adaleti sağlayıp özgürlük getireceğine söz verdi.

Özel, Türk-İş’e göre 38 bin 24 lira olan açlık sınırının yaklaşık 10 bin lira altında kalan asgari ücreti açlık sınırının üstüne çıkartacağını, en düşük emekli maaşını da asgari ücret seviyesine yükselteceğini vaat etti.

Bunlar iyi tabii ki... Ancak asıl önemli hedef, toplumda güven sağlamak, vatandaşı ikna edip bunların yapılacağına inandırmak olmalı.