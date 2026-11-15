Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soygunu için “Ortada basit bir borsa manipülasyonu değil, organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapılanması var” diyor.

Peki, vurgunda 100’er milyon liradan fazla para götürdüğü saptanan 214 isim neden açıklanmıyor?

Bu soruya, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler:

“Listenin açıklanmasını isterim, ancak, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı var” diye cevap veriyor.

İyi de... O zaman herkes zan altında kalmıyor mu?

AKP Grup Başkanı’nın sözlerine AKP içinden bile tepkiler yükseldi. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın “Mustafa Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı. Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı. Fatma Betül Sayan Kaya’nın hayatı didik didik edildi. Masumiyet karinesi neredeydi? Lekelenmeme hakkı yeni mi aklınıza geldi?” şeklindeki sert tepkisi kamuoyunda da destek buldu.

Şamil Tayyar’ın “Tepkileri ne zaman fark edeceksiniz? Bahaneye gerek yok, lütfen bu listeyi açıklayın!” sözleri de gerçekçidir.

Bir hukuk devletinde “Çifte standart” olmamalı!

“İkili adalet” anlayışı devam ederse bundan en çok zarar görecek olan AKP iktidarıdır.