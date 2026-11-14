Yüzyılın fon soygununda şimdilik 464 şüpheli var.

Milyarlara hükmeden 131 fon tasfiye ediliyor.

455 bin 758 yatırımcı vatandaş, fon vurguncularının kurbanı oldu. Bu soygun, aileleriyle birlikte milyonlarca kişiyi etkiliyor.

Götürülen para korkunç: Kaybın 850 milyar liraya ulaştığı hesaplanıyor.

Şimdiye kadar 123 kişi tutuklandı. Bilindiği gibi bunların arasında; bakan, genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi üst düzeyde insanlar da var.

Peki, bu sanıklar tutuklanınca mesele bitti mi? Hayır!

Tüm bunlar aysbergin (buzdağının) su üstünde kalan yüzde 12’lik bölümü gibi... Buzdağının yüzde 88’i su altında kalır...

Fon vurguncularının durumu da öyle... Kamuoyu halen asrın soygununun sadece yüzde 12’sini öğrenmiş durumda...

Vurgunu gerçekleştiren örgütün yüzde 88’ini (iktidar biliyor olabilir ama) vatandaşlar olarak bizler bilmiyoruz.

AKP tabanı da (ucu nereye varırsa varsın) skandalı yaratanların kimliğini, listedeki siyasilerin tamamını öğrenmek istiyor.

Kamuoyu araştırmaları, yalnız muhalefet ya da tarafsız yurttaşların değil, iktidar seçmeninin de mevcut gözaltı ve tutuklamalardan tatmin olmadığını gösteriyor!