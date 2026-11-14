AKP’li Ümraniye Belediyesi ihale düzenlemiş...

İsmet Yıldırım’ın başkanlığını yaptığı belediye, açılış törenlerinde kullanılmak üzere...

Bin makas, 5 kilometre kırmızı kurdele, 50 adet sis, 20 adet de konfeti makinesi satın alacakmış...

Ayrıca belediye kasasından tam 4 bin 500 kişi Çanakkale’ye, 4 bin 500 kişi Edirne’ye, 2 bin 250 kişi de Bursa’ya götürülüp gezdirilecekmiş...

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk kardeşimin haberine göre bu çoooook önemli işler için belediye kasasından tam 265 milyon 943 bin lira çıkacakmış...

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İsmet Bey 2004’te yapılan seçimlerde oyların yüzde 42.44’ünü aldı.

Rakibi CHP’li Aykut Erdoğdu ise yüzde 40.13’te kaldı.

Sadece yüzde 2.31 farkla seçimi kazanan şatafat içinde yaşıyor...

Maliye ve Hazine’deki baş kontrolörlük görevleri sırasında devletteki milyarlarca dolarlık yolsuzluğu tespit eden Aykut Erdoğdu ise bir buçuk yıldır cezaevinde tutuluyor.

Çünkü İBB yolsuzluk torbasının içine atıldı...

İsnat edilen cezanın “yatar” bölümünü çoktan tamamladığı halde tahliye edilmiyor!

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Muhalif belediyelere müfettişlerin biri çıkmadan beşi giriyor...

İçişleri, Hazine, Çevre ve Şehircilik, Çalışma, Ticaret bakanlıklarının müfettişleri, Sayıştay denetçileri resmen kadrolu belediye elemanına dönmüş vaziyette...

İktidar partisinin belediyelerinde ise denetim falan yok...

Hepsi küçük birer krallığa dönmüş durumda.

Arada bir uğrayan müfettişler ise başkanların odasında birer kahve içip gidiyor.

Denetleyen yok, hesap soran yok, hesap veren zaten yok.

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Böyle bir ortamda İsmet Bey, 265 milyon 943 bin lirayı havaya savurmuş...

İnanın; az bile!

Devlet kimin yanında?

İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 19 işçi öldü.

Gerekli önlemleri almayan şirketin patronu Mehmet Rüştü Başaran önce gözaltına alındı, sonra yalısından çıkmama şartıyla serbest bırakıldı.

Ne acıdır ki 19 kişinin can verdiği tesislerde üretime ara bile verilmedi.

Üstelik patron dün yöneticilerine telefon ederek, “Mesaiye gelen işçiler fabrikanın içine cep telefonuyla girmesin” dedi.

Neden?

Fotoğraf çekilmesini istemiyor.

Belli ki korktuğu şeyler var!

Uygulamaya tepki gösteren işçiler de fabrika önünde toplanarak eyleme başladı...

Sen misin eylem yapan?

İzmir Valisi’nin emriyle harekete geçen polis. acılı işçileri gözaltına aldı!

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Devlet kimin yanında?

Vali, kimin valisi?

Polis kimi koruyor?

Anladınız mı?

Kaçakçılık serbest mi?

Adı yolsuzluk ve cinsel taciz iddialarına karışan Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’teki bazı partiler anlaşmaya varmış...

Süreç bugün-yarın başlatılacakmış...

Tamam, güzel de...

Dokunulmazlıkları sayesinde havalimanlarının VIP salonlarını kullanarak altın kaçakçılığı yaptıkları önü sürülen eski MHP’li vekiller ne olacak?

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in dokunulmazlıklarının kaldırılmasını iki yıldır neden benden başka kimse istemiyor?

Yoksa cinsel taciz suç da... Örgütlü altın kaçakçılığı serbest mi?

GÜNÜN SORUSU

Türk vatandaşlığının yanı sıra İngiliz vatandaşı da olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro ekonomik verilerle övünmüş... Hatta, “başarılı” olduklarını söylemiş... Sorum kendisine:

Bize de söyleyin, bu neyin kafası?