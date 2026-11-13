Bizi nasıl soydular?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’den yüzde 29.5’e yükselttiklerini açıkladı.

Peki; 2025 yılında, 2026 için yapılan ilk tahmin ne kadardı?

Yüzde 9...

2026 yılının ilk raporunda ise ara hedef ve nokta tahmin yüzde 16 olarak ilan edildi.

Aynı Merkez Bankası, 14 Mayıs 2026’da enflasyon tahminini 10 puan birden artırarak bu kez yüzde 26’ya yükseltti.

Tahmin 13 Ağustos’ta yeniden düzeltildi ve 2 puan artırılarak yüzde 28’e çıkarıldı.

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Bitti mi? Hayır...

Dün yeni bir tahmin daha yapıldı:

Bir buçuk ay sonra sona erecek 2026 yılının enflasyon tahmini yüzde 29.5 olarak revize edildi.

Yani yüzde 9’la başlayan enflasyon tahmini, üç kattan fazla artışla yüzde 30 sınırına ulaştı.

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Diyeceksiniz ki, “Ne var bunda? Alt tarafı ‘tahmin...’ Tutmamışsa ne olmuş, dünya mı yıkılmış?”

Evet... Bu “alt tarafı” tahmin yüzünden emeklilerin, işçilerin, memurların dünyası yıkılıyor!

Eğer Merkez Bankası, yüzde 29.5’lik enflasyon tahminini bugün değil de yılbaşında yapsaydı, halen 28 bin 075 lira olan asgari ücret, 36 bin lira 358 lira olacaktı.

Kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 16 değil, yüzde 29,5’luk enflasyon tahminine göre artırılacaktı.

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Peki; Merkez Bankası Başkanı ve yöneticileri, bu büyük tahmin hatalarını cahilliklerinden mi yapıyor?

Estağfurullah... Hepsi allame-i cihan!

Yani dünyanın en büyük bilginleri!

Bile bile yanlış tahmin yapıyorlar. Bunu da bizzat iktidar istiyor onlardan!

Çünkü her hatalı tahminde yoksulun cebinden alarak zenginlerin kasasına koyuyorlar.

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AKP öncesine kadar Merkez Bankası bağımsızdı.

İktidardan talimat almazdı.

Kararlarını ekonominin bilimsel ilkelerine ve gereklerine göre alırdı.

Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirmek de bugünkü kadar kolay değildi.

Bugün ise hepsi emir kuluna dönüştü.

Koltukta oturmanın tek yolu, halkı yanıltmak...

Enflasyon rakamlarına ve diğer önemli verilere parmak atarak halkı kazıklamak!

Daha da somut amacı, vatandaşların alım gücünü düşürerek, yani fakirleştirerek akıllarınca enflasyonla mücadele etmek...

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Eğer, “Kimseden talimat almıyoruz” diyorlarsa, onlara tavsiyem, loto bile oynamamaları!

Aksi halde, hep yanıldıkları için büyük paralar kaybederler.

Sponsorlara dikiz!

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşen COP31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı) zirvesinin sponsorlarını ve katılımcılarını araştırdım.

Dünyayı en çok kirletenler ve iklim değişikliğine en çok yol açan ülkeler burada...

Yetmedi, doğanın canına okuyan şirketler de sponsor!

Yani bakireye tecavüz edip kızlık zarı diktirme peşindeler!

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Aralarında iyi niyetli ülkeler ve şirketler yok mu?

Elbette var...

Ama onların yanı sıra hem bu konferansa katılıp sponsor olan, hem de doğaya en çok zarar verenler de orada...

Örneğin Türkiye’den üç şirket ismi vereyim:

Meşhur “beşli”nin üçü!

Kalyon Holding, Cengiz Holding, Limak Holding...

Sen bu ülkenin bütün ormanlarına yok et, ‘Maden arayacağım’ diyerek köstebek gibi her yeri kaz, gölleri bataklığa çevir, nehirleri kurut, havayı nefes alınamaz hale getir...

Sonra kalk, katlettiğin doğan ve iklimin kurtarıcısı rolüne soyun...

Sizi uyanıklar sizi!